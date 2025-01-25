'Война забрала у меня все': Татьяна из Донбасса поделилась своей историей с Музеем 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Когда село Татьяны на Донетчине оказалось в эпицентре войны, она была вынуждена бежать. Вспоминает первый прилет по громаде был как раз рядом с ее домом. Тогда женщина чудом уцелела. Свою историю Татьяна рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Принятие решения об эвакуации женщине давалось тяжело, говорит, решила окончательно только, когда прислушалась к словам украинского военного, предупредившего об опасности.

"Нам сказали, уезжайте, потому что через два часа вашей деревни уже не будет", — вспоминает Татьяна.

Уехала женщина в октябре 2022 года. Сейчас от ее дома, как и от всей деревни, почти ничего не осталось. На месте родительского дома – руины. В настоящее время Татьяна проживает в детском саду в Светловодске. Больше всего женщина мечтает вернуться на освобожденный от захватчиков Донбасс.

"Надеюсь, война скоро закончится. Молюсь за это. Очень хочется домой, там родители ждут, хоть и на кладбище. Война отняла у меня все. Плакать не могу, потому что слез уже нет", — признается женщина.

Смотрите историю Татьяны https://u.to/P7Z9IQ

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.