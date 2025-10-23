УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Война уносит жизни лучших": на фронте погиб боевой медик из Тернопольщины. Фото

Алексей Лютиков
Новости. Общество
1 минута
2,3 т.
'Война уносит жизни лучших': на фронте погиб боевой медик из Тернопольщины. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Тернопольской области Андрей Пастушенко. Защитнику был всего 31 год.

Видео дня

Жизнь воина оборвалась 14 октября 2025 года. Об этом в Facebook сообщает Борщевский городской совет.

Отдал жизнь на Украину

В мэрии отметили, что Андрей Пастушенко родился в 1994 году, проживал в городе Борщев Тернопольской области. Свой последний бой преданный присяге на верность украинскому народу боец принял 14 октября.

Мужчина был старшим боевым медиков роты огневой поддержки. Защитник проходил службу в звании сержанта.

В последний путь Андрея Пастушенко проведут в родном городе в Черкасской области.

"Страшная война продолжает свою кровавую жатву, продолжает уносить жизни лучших сыновей Украины… Еще один украинский защитник пополнил легион Небесного воинства. Выражаем самые искренние соболезнования семье погибшего воина – Героя. Пусть душа воина – Героя Андрея Пастушенко обретет вечный покой, а Господь примет его душу в Царство Небесное", – заявили в горсовете.

"Война уносит жизни лучших": на фронте погиб боевой медик из Тернопольщины. Фото
"Война уносит жизни лучших": на фронте погиб боевой медик из Тернопольщины. Фото

Напомним, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Игорь Хоменко. Жизнь храброго воина оборвалась 22 октября 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Запорожской области Андрей Лёбах. Жизнь защитника оборвалась 2 октября 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!