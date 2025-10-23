'Война уносит жизни лучших': на фронте погиб боевой медик из Тернопольщины. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Тернопольской области Андрей Пастушенко. Защитнику был всего 31 год.

Видео дня

Жизнь воина оборвалась 14 октября 2025 года. Об этом в Facebook сообщает Борщевский городской совет.

Отдал жизнь на Украину

В мэрии отметили, что Андрей Пастушенко родился в 1994 году, проживал в городе Борщев Тернопольской области. Свой последний бой преданный присяге на верность украинскому народу боец принял 14 октября.

Мужчина был старшим боевым медиков роты огневой поддержки. Защитник проходил службу в звании сержанта.

В последний путь Андрея Пастушенко проведут в родном городе в Черкасской области.

"Страшная война продолжает свою кровавую жатву, продолжает уносить жизни лучших сыновей Украины… Еще один украинский защитник пополнил легион Небесного воинства. Выражаем самые искренние соболезнования семье погибшего воина – Героя. Пусть душа воина – Героя Андрея Пастушенко обретет вечный покой, а Господь примет его душу в Царство Небесное", – заявили в горсовете.

Напомним, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Игорь Хоменко. Жизнь храброго воина оборвалась 22 октября 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Запорожской области Андрей Лёбах. Жизнь защитника оборвалась 2 октября 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!