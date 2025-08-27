На щите: на фронте погиб военный из Киевской области Олег Туник. Фото

Во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб военный из Фастова Киевской области Олег Туник. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 8 июля 2024 года.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Фастовская община в скорби. Защищая Родину от врага на Донецком направлении, погиб военнослужащий Олег Туник", – говорится в сообщении.

Герой родился 24 мая 1989 года в селе Вербовка Новоукраинского района Кировоградской обл. В 2005 году мужчина окончил школу, работал на пилораме, впоследствии – электрогазосжигателем в Калиновке.

Защитник был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины 13 апреля 2024 года на должность стрелка-гранатометчика. Был верен военной присяге. Выполняя воинский долг по обороне и отпор вооруженной агрессии врага, Олег Туник погиб 8 июля 2024 года в Донецкой области, однако долгое время считался пропавшим без вести.

Олег был надежной поддержкой семьи и достойным примером своим детям. С друзьями - всегда открытый и честный, готовый прийти на помощь. В гражданской жизни мужчина увлекался авто и мотоциклами.

"В скорби остались жена Алла, сын Даниил, дочь Анастасия, мама Ольга Михайловна, отец Николай Михайлович, сестры и большая скорбящая семья. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной загубленной души", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Александр Клибус. Сердце украинского воина остановилось 22 августа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!