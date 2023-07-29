'Воины с несгибаемой волей': Зеленский поздравил украинских спецназовцев и поблагодарил за отвагу в войне

Президиент Владимир Зеленский поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником. Глава государства поблагодарил защитников за отвагу в войне против российских оккупантов.

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По словам Зеленского, украинские спецназовцы выполняют широкий спектр боевых задач в самых опасных и сложных условиях. Поздравление президент опубликовал у себя в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Зеленский отметил, что бойцы ССО умело противостоят российскому агрессору, не имея препятствий, которые бы не смогли преодолеть.

"Воины с несокрушимой волей, выдержкой, смекалкой, мужеством и настойчивостью. Украинские спецназовцы. Вы выполняете широкий спектр боевых задач в самых опасных и сложных условиях. Умело противостоите российскому агрессору, не имея препятствий, которые бы не смогли преодолеть", – заявил президент.

Глава государства поблагодарил спецназовцев за отвагу, героическое исполнение служебного долга и самопожертвование.

Напомним, снайперы ССО показали, как ликвидируют оккупантов в Донецкой области. Защитники точно и качественно отработали по позициям противника.

Ранее бойцы Сил специальных операций показали зачистку Старомайорского. В результате слаженных действий российские оккупанты были вынуждены сдаться в плен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы специальных операций представили кадры, демонстрирующие боевые действия украинских защитников в районе одного из островов на реке Днепр. В процессе боевых действий было нейтрализовано пять российских оккупантов.

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