Военный из Черкасщины отказался выполнять боевое задание 'через веру' и поплатился: как его наказали

Военнослужащий из Черкасской области отказался выполнить приказ об отправлении в зону боевых действий, заявив, что его религиозные убеждения запрещают брать в руки оружие. Черкасский районный судназначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы.

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Об этом говорится в приговоре Черкасского районного суда. На судебном заседании военный рассказал, что во время построения командир пограничного отряда объявил приказ об отправке подразделения на боевые задания.

Обвиняемый публично заявил о своем отказе, объяснив, что из-за своих религиозных взглядов не может брать в руки оружие.

На суде он утверждал, что готов вернуться на службу без участия в боевых действиях. По его словам, он уже работал на разных тыловых позициях: был кочегаром, разгружал автомобили и выполнял другие задачи. В то же время он признал, что в письменном виде не сообщал командование о своих религиозных убеждениях и желании проходить службу без оружия.

Суд квалифицировал его действия как нарушение ч. 4 ст. 402 Уголовного кодекса Украины – "неподчинение, то есть открытый отказ выполнить приказ начальника". За это предусмотрено лишение свободы сроком от пяти до десяти лет, однако мужчине был назначен шесть лет заключения.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Напомним, в Житомирской области 39-летний мужчина приговорен к трем годам лишения свободы из-за того, что он получил повестку, однако уклонился от мобилизации. Осужденный утверждает, что воспринял посланную ему повестку как шутку работников Территориального центра комплектования.

В Полтавской области мужчина, получивший повестку, но больше года избегавший мобилизации, получил один год испытательного срока. Суд учел, что он донатил на армию и раскаялся.

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