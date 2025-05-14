Военные на фронте получат новую важную партию техники на 40 млн грн от Порошенко

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко передаст Силам обороны на восточном направлении большую партию новой помощи. Груз стоимостью более 40 миллионов гривен удалось организовать, несмотря на введенные против политика санкции, которые существенно затрудняют обеспечение военных.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы политсилы. В новой партии помощи – оптоволоконные дроны, "Мавики", комплексы РЭБ и многое другое.

"Уже три месяца нам препятствуют помогать Вооруженным силам, но так просто мы не сдадимся. Приходится слышать в трубке встревоженные голоса командиров батальонов, бригад и просто друзей, которых мы опекаем. И мы не можем подвести своих", – отметил Порошенко.

Общая стоимость нового груза превысила 40 млн грн. В него вошли:

1000 FPV-дронов, в том числе с оптоволокном;

"Мавики" дневные и ночные;

штурмовые квадроциклы и медеваки;

авторемонтные мастерские;

шиномонтаж для бронеавтомобилей;

комплексы РЭБ "Шатро";

детекторы дронов "Ванильный цукорок";

зарядные станции;

старлинки;

компьютерная техника;

шины для "Уралов", КрАЗов и HMMWV.

"Груз уже отправился на восток, где его ждет большое количество бригад", – отметил Порошенко, призвав и дальше вместе делать "все, чтобы сохранить Украину".