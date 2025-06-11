Во Львовской области отец посадил 8-летнюю дочь за руль авто и поплатился: чем все закончилось

Во Львовской области суд вынес приговор мужчине, который посадил за руль автомобиля свою 8-летнюю дочь. Грубое нарушение фигурант снял на видео и быстро стал "героем" социальных сетей.

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В итоге ему назначили штраф в размере 850 гривен и признали виновным в невыполнении обязанностей по воспитанию детей. Об этом говорится в постановлении Пустомытовского районного суда Львовской области.

Резонансный инцидент произошел еще в начале мая и стал предметом общественной дискуссии. Примечательно, что мужчина умышленно посадил за руль дочь, а на пассажирское сидение – ее 6-летнего брата. Все этом он снял процесс на видео ради "популярности в социальных сетях".

Согласно материалам дела, мужчина уклонился от возложенных на него родительских обязанностей по отношению к дочери. Также стало известно, что фигурант на судебное заседание не явился. О причинах неявки суд не сообщил, будучи должным образом уведомлен о дате, времени и месте судебного заседания.

Исследовав материалы дела, судом были предприняты все необходимые меры для полного и всестороннего выяснения обстоятельств дела. Суд пришел к выводу, что в действиях мужчины имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 КУоАП, уклонение родителей или заменяющих их от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей.

В итоге мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения и наложили на него административное взыскание в виде штрафа в размере 850 гривен в доход государства.

Напомним, в сети завирусилось видео, на котором житель Львова посадил свою 9-летнюю дочь за руль – девочка везла своего отца и их собаку домой. И несовершеннолетний водитель, и пассажир, который хвастался этой поездкой на своей странице, не были пристегнуты ремнями безопасности. Вскоре 31-летнего блогера разыскала полиция.

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