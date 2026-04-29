Во Львове состоится Ukrainian Women Festival DIVA: среди спикеров – нардепы, представители Минздрава и международные эксперты

9 мая 2026 года в Emily Resort состоится Ukrainian Women Festival DIVA – один из самых масштабных интеллектуально-культурных проектов Украины, который объединит более 2500 гостей со всей страны.

Фестиваль станет платформой для диалога между представителями бизнеса, культуры, медицины, государственного сектора и общественных организаций.

Среди ключевых спикеров и гостей события – народные депутаты Украины Оксана Савчук и Павел Бакунец, советник Министра здравоохранения Ирина Микичак, эксперт Международного валютного фонда, а также представители региональной власти, в частности заместитель начальника Львовской ОГА Кристина Замула.

К участию также присоединятся ведущие медицинские эксперты, в частности доктор медицинских наук, профессор Наталья Матолинец, а также представители местного самоуправления – депутат Львовского городского совета Виталий Троць и советник председателя Львовской ОГА Галина Бордун.

Общественный сектор будет представлен лидерами мнений и активистами, среди которых председатель ОО "Зеленая сила" Андриана Байло.

Программа фестиваля охватывает несколько направлений: образовательную платформу с более 70 спикерами, медицинский форум Genesis Space, DIVA Fashion Show с участием 25 дизайнеров, а также Всеукраинский форум трансформационных игр.

Отдельной частью станет концертная программа с участием CHEEV, LADA, группы NIKAS и других артистов.

Фестиваль имеет благотворительную миссию – поддержка ВСУ и помощь детям ВПО. Часть средств от продажи билетов будет направлена на нужды военных, а также в рамках мероприятия состоятся благотворительные сборы и аукционы.

Ukrainian Women Festival DIVA объединяет образование, культуру, моду, медицину и социальные инициативы в одном масштабном формате, формируя новый уровень событий для женских сообществ в Украине.

