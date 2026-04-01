Вместо Юморины – траур: в Одессе 1 апреля почтят память погибших от российского обстрела

Одесская городская власть объявила 1 апреля 2026 года днем траура в связи с гибелью людей после российской атаки 28 марта. В этот день в городе отменят развлекательные события и почтят память жертв на официальном уровне.

Решение принято соответствующим распоряжением, подписанным исполняющим обязанности городского головы Игорем Ковалем. В документе указано, что траур объявлен "с целью почтения памяти погибших в условиях полномасштабной военной агрессии российской федерации против Украины".

Также в тексте прямо указана причина – последствия атаки 28 марта, которая привела к человеческим потерям.

Город фактически меняет свое традиционное настроение на 1 апреля. Вместо юмора и праздничных событий – тишина и сдержанность. Это решение выглядит довольно очевидным на фоне потерь, но все равно ощущается резким контрастом, если вспомнить, каким обычно бывает этот день в Одессе.

Городские власти выразили соболезнования семьям погибших. В сообщении отмечается солидарность громады с близкими жертв. И именно это сейчас главное – не формальные шаги, а ощущение общей утраты.

Ограничения и мероприятия

1 апреля на зданиях органов местного самоуправления, коммунальных предприятий и учреждений приспустят государственные флаги Украины и флаги Одессы с траурными лентами. Такое же оформление должны обеспечить районные администрации на других общественных зданиях.

Кроме того, предприятиям, учреждениям и организациям независимо от формы собственности рекомендовали ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий. Контроль за выполнением распоряжения городской голова оставил за собой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Россия атаковала Одессу 28 марта, что привело к гибели мирных жителей. Враг направил на город группы дронов-камикадзе типа "Шахед", прогремела серия взрывов, известно как минимум о 16 пострадавших, среди которых ребенок, также погибли двое горожан. Среди погибших – женщина, 9-летний сын которой получил травмы.

