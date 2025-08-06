Вкусный закусочный рулет с тунцом и сыром: понадобится лаваш

В лаваш можно завернуть любую начинку – получится быстро и вкусно. Например, отличной идеей будет выбрать тунец, крем-сыр, а также несколько других очень простых компонентов. Сформированное изделие нужно нарезать на порционные кусочки и можно подавать.

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Идея приготовления вкусного закусочного рулета с тунцом опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeriia.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

упаковка лаваша – 2 листа

тунец – 80 г (1 банка)

крем-сыр – 200 г

яйца вареные – 3 шт

огурец – 2 шт.

моцарелла – 50 г

Способ приготовления:

1. Крем-сыр (100 г), тунец и измельченные огурцы, соединить вместе.

2. В отдельной миске смешать натертые на мелкой терке яйца, тертую моцареллу, крем-сыр (100 г) и все перемешать.

3. На первый лист лаваша выложить сырную массу.

4. Разровнять, накрыть вторым листом.

5. Выложить и разровнять массу с тунцом.

6. Скрутить рулет.

7. Завернуть в пищевую пленку или пергамент.

8. Поставить холодильник на час.

9. Нарезать на порционные кусочки.

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