Вкусный закусочный рулет с тунцом и сыром: понадобится лаваш
В лаваш можно завернуть любую начинку – получится быстро и вкусно. Например, отличной идеей будет выбрать тунец, крем-сыр, а также несколько других очень простых компонентов. Сформированное изделие нужно нарезать на порционные кусочки и можно подавать.
Идея приготовления вкусного закусочного рулета с тунцом опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeriia.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- упаковка лаваша – 2 листа
- тунец – 80 г (1 банка)
- крем-сыр – 200 г
- яйца вареные – 3 шт
- огурец – 2 шт.
- моцарелла – 50 г
Способ приготовления:
1. Крем-сыр (100 г), тунец и измельченные огурцы, соединить вместе.
2. В отдельной миске смешать натертые на мелкой терке яйца, тертую моцареллу, крем-сыр (100 г) и все перемешать.
3. На первый лист лаваша выложить сырную массу.
4. Разровнять, накрыть вторым листом.
5. Выложить и разровнять массу с тунцом.
6. Скрутить рулет.
7. Завернуть в пищевую пленку или пергамент.
8. Поставить холодильник на час.
9. Нарезать на порционные кусочки.
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