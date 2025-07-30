Вкусный яблочный рулет, который получится у каждой хозяйки: рецепт к чаю на скорую руку
С яблоками можно приготовить не только шарлотку, но вкусный диетический рулет к чаю. Для такого десерта вам понадобится всего пять ингредиентов. К тому же, очень простая технология, с которой справится каждая хозяйка.
Идея приготовления вкусного яблочного рулета опубликована на странице фудблогера Юлии Федоренко (fedorenko pp) в Instagram.
Ингредиенты:
- яблоки – 200 г
- греческий йогурт – 200 г
- яичные белки – 200 г (6 шт.)
- заменитель сахара
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. Отделить белки от желтков, добавить щепотку соли и заменитель сахара.
2. Взбить белки до пиков и добавить мелко нарезанные яблоки, хорошо перемешать.
3. Выложить массу на пергаментную бумагу и красиво распределить.
4. Отправить в духовку на 25-35 минут при температуре 150 градусов.
5. Смазать корж греческим йогуртом с заменителем сахара.
6. Можно в начинку добавить свежие ягоды/джем без сахара или другие любимые компоненты.
7. Загнать в рулет и подавать.
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