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Вкусный яблочный рулет, который получится у каждой хозяйки: рецепт к чаю на скорую руку

Екатерина Ягович
Новости. Общество
2 минуты
837
Вкусный яблочный рулет, который получится у каждой хозяйки: рецепт к чаю на скорую руку

С яблоками можно приготовить не только шарлотку, но вкусный диетический рулет к чаю. Для такого десерта вам понадобится всего пять ингредиентов. К тому же, очень простая технология, с которой справится каждая хозяйка.

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Идея приготовления вкусного яблочного рулета опубликована на странице фудблогера Юлии Федоренко (fedorenko pp) в Instagram.

Вкусный яблочный рулет, который получится у каждой хозяйки: рецепт к чаю на скорую руку

Ингредиенты:

  • яблоки – 200 г
  • греческий йогурт – 200 г
  • яичные белки – 200 г (6 шт.)
  • заменитель сахара
  • щепотка соли

Способ приготовления:

Вкусный яблочный рулет, который получится у каждой хозяйки: рецепт к чаю на скорую руку

1. Отделить белки от желтков, добавить щепотку соли и заменитель сахара.

2. Взбить белки до пиков и добавить мелко нарезанные яблоки, хорошо перемешать.

Вкусный яблочный рулет, который получится у каждой хозяйки: рецепт к чаю на скорую руку

3. Выложить массу на пергаментную бумагу и красиво распределить.

Вкусный яблочный рулет, который получится у каждой хозяйки: рецепт к чаю на скорую руку

4. Отправить в духовку на 25-35 минут при температуре 150 градусов.

Вкусный яблочный рулет, который получится у каждой хозяйки: рецепт к чаю на скорую руку

5. Смазать корж греческим йогуртом с заменителем сахара.

6. Можно в начинку добавить свежие ягоды/джем без сахара или другие любимые компоненты.

Вкусный яблочный рулет, который получится у каждой хозяйки: рецепт к чаю на скорую руку

7. Загнать в рулет и подавать.

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