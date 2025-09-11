Вкусный ленивый 'Медовик' с нежным кремом: делимся рецептом элементарного теста

Один из самы вкусных домашних тортов – "Медовик". Для приготовления коржей очень важно – выбрать качественный мед и муку.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Медовика" с ягодным конфитюром.

Ингредиенты:

Тесто:

320 г. меда

60 г. сахара

100 г. масла 82%

140 г. сметаны 20%

1 ч.л. соды

2 яйца

300 г. муки

Для конфитюра:

200 г. вишен перебитых блендером

100 г. сахара

20 г. кукурузного крахмала

Для крема:

500 г. сливок

200 г. сметаны

250 г. сгущенного молока

Способ приготовления:

1. Смешайте мед с сахаром, добавьте растопленное масло, перемешайте. Смешайте сметану и соду, добавьте туда же, перемешайте. Отдельно взбейте яйца и добавьте в эту массу, перемешайте. Всыпьте муку, перемешайте.

2. На противень выложите пергамент, ложкой выкладывайте тесто.

3. Коржи выпекаем при температуре 170С всего 8-9 минут. Из порции получается 11 коржей. Диаметр тортика 18 см.

4. Приготовьте конфитюр из ягод.

5. Приготовьте крем: взбейте сливки и сметану, добавьте сгущенное молоко.

Собираем тортик и отправляем в холодильник, на 8-12 часов!

