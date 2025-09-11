Вкусный ленивый "Медовик" с нежным кремом: делимся рецептом элементарного теста
Один из самы вкусных домашних тортов – "Медовик". Для приготовления коржей очень важно – выбрать качественный мед и муку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Медовика" с ягодным конфитюром.
Ингредиенты:
Тесто:
- 320 г. меда
- 60 г. сахара
- 100 г. масла 82%
- 140 г. сметаны 20%
- 1 ч.л. соды
- 2 яйца
- 300 г. муки
Для конфитюра:
- 200 г. вишен перебитых блендером
- 100 г. сахара
- 20 г. кукурузного крахмала
Для крема:
- 500 г. сливок
- 200 г. сметаны
- 250 г. сгущенного молока
Способ приготовления:
1. Смешайте мед с сахаром, добавьте растопленное масло, перемешайте. Смешайте сметану и соду, добавьте туда же, перемешайте. Отдельно взбейте яйца и добавьте в эту массу, перемешайте. Всыпьте муку, перемешайте.
2. На противень выложите пергамент, ложкой выкладывайте тесто.
3. Коржи выпекаем при температуре 170С всего 8-9 минут. Из порции получается 11 коржей. Диаметр тортика 18 см.
4. Приготовьте конфитюр из ягод.
5. Приготовьте крем: взбейте сливки и сметану, добавьте сгущенное молоко.
Собираем тортик и отправляем в холодильник, на 8-12 часов!
