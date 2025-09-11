УкраїнськаУКР
Вкусный ленивый "Медовик" с нежным кремом: делимся рецептом элементарного теста

Вкусный ленивый 'Медовик' с нежным кремом: делимся рецептом элементарного теста

Один из самы вкусных домашних тортов – "Медовик". Для приготовления коржей очень важно – выбрать качественный мед и муку. 

Домашний "Медовик"

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Медовика" с ягодным конфитюром. 

Рецепт торта

Ингредиенты: 

Тесто:

  • 320 г. меда
  • 60 г. сахара
  • 100 г. масла 82%
  • 140 г. сметаны 20%
  • 1 ч.л. соды
  • 2 яйца
  • 300 г. муки

Для конфитюра:

  • 200 г. вишен перебитых блендером
  • 100 г. сахара
  • 20 г. кукурузного крахмала

Для крема:

  • 500 г. сливок
  • 200 г. сметаны
  • 250 г. сгущенного молока 

Способ приготовления: 

1. Смешайте мед с сахаром, добавьте растопленное масло, перемешайте. Смешайте сметану и соду, добавьте туда же, перемешайте. Отдельно взбейте яйца и добавьте в эту массу, перемешайте. Всыпьте муку, перемешайте.

Тесто для коржей

2. На противень выложите пергамент, ложкой выкладывайте тесто.

Сколько выпекать коржи

3. Коржи выпекаем при температуре 170С всего 8-9 минут. Из порции получается 11 коржей. Диаметр тортика 18 см.

Как готовить торт

4. Приготовьте конфитюр из ягод. 

Ягодный конфитюр

5. Приготовьте крем: взбейте сливки и сметану, добавьте сгущенное молоко.

Вкусный крем

Собираем тортик и отправляем в холодильник, на 8-12 часов!

Готовый торт

