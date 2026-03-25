Вкуснее и полезнее магазинного: как приготовить дома майонез из 5 ингредиентов

Каждый домашний повар должен иметь в своем арсенале простые рецепты, особенно когда это означает, что можно сэкономить на покупке дорогих брендовых продуктов в супермаркете/

Фудблогер Джером, более известный в соцсетях как Jerome Cooks Food, призвал в своем TikTok перестать тратить деньги на различные продукты питания в магазинах, поскольку многие из них можно просто приготовить дома – и они намного вкуснее. Майонез – не исключение.

Ингредиенты

Одно яйцо

Одна столовая ложка белого винного уксуса (или лимонного сока)

Щепотка соли

1/2 чайной ложки горчичного порошка (или одна чайная ложка дижонской горчицы)

Один стакан/250 мл масла (автор предпочитает ¾ стакана (190 мл) подсолнечного масла холодного отжима и ¼ стакана (60 мл) оливкового масла).

Способ приготовления

Добавьте все ингредиенты в высокую банку, немного шире измельчителя. Оставьте на 30 секунд, чтобы масло осело.

Поместите погружной блендер на дно банки и начните взбивать. Взбивайте снизу примерно 20 секунд, затем постепенно увеличивайте скорость блендера, продолжая взбивать, пока не получите приятный густой соус.

