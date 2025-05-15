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Вкуснее, чем шашлык: сочное и очень мягкое каре телятины за 15 минут на углях
Каре телятины – отличная альтернатива шашлыку. Готовить такое мясо лучше всего не решетке, но перед этим его нужно очень хорошо замариновать его в специях, с чесноком и розмарином.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного жареного каре телятины на решетке.
Ингредиенты:
- Каре телятины 2 кг
- Соль крупная 2 ч.л
- Черный горошек 1 ч.л
- Розмарин 2-3 веточки
- Чеснок 3-4 зуб.
- Растительное масло 3 ст.л
Луковый салат:
- Петрушка 1 пучок
- Зеленый лук 1 пучок
- Красный лук 2 шт
- Сок 1 лимона или лайма
- Сумах 1 ч.л
- Оливковое масло 1 ст.л
- Чеснок 2-3 зуб.
Способ приготовления:
1. Мясо порежьте секциями, добавьте специи и дайте постоять 30 минут.
2. Для салата: нарезаем все ингредиенты, заправляем и пусть настаивается пока готовится мясо.
3. Мясо готовим на решетке на углях 10-12 минут, каждые 2 минуты переворачиваем.
Подавайте обязательно горячими, с вкусным соусом и луковым салатом!
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