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Вкуснее, чем шашлык: сочное и очень мягкое каре телятины за 15 минут на углях

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт мяса

Каре телятины – отличная альтернатива шашлыку. Готовить такое мясо лучше всего не решетке, но перед этим его нужно очень хорошо замариновать его в специях, с чесноком и розмарином. 

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Как вкусно приготовить каре телятины

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного жареного каре телятины на решетке. 

Рецепт мяса

Ингредиенты: 

  • Каре телятины 2 кг
  • Соль крупная 2 ч.л
  • Черный горошек 1 ч.л
  • Розмарин 2-3 веточки
  • Чеснок 3-4 зуб.
  • Растительное масло 3 ст.л

Луковый салат:

  • Петрушка 1 пучок
  • Зеленый лук 1 пучок
  • Красный лук 2 шт
  • Сок 1 лимона или лайма
  • Сумах 1 ч.л
  • Оливковое масло 1 ст.л
  • Чеснок 2-3 зуб.

Способ приготовления: 

1. Мясо порежьте секциями, добавьте специи и дайте постоять 30 минут. 

Сколько мариновать мясо

2. Для салата: нарезаем все ингредиенты, заправляем и пусть настаивается пока готовится мясо.

Луковый салат

3. Мясо готовим на решетке на углях 10-12 минут, каждые 2 минуты переворачиваем.

Сколько жарить мясо

Подавайте обязательно горячими, с вкусным соусом и луковым салатом!

Готовое мясо

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