Вкуснее, чем шашлык: сочное и очень мягкое каре телятины за 15 минут на углях

Каре телятины – отличная альтернатива шашлыку. Готовить такое мясо лучше всего не решетке, но перед этим его нужно очень хорошо замариновать его в специях, с чесноком и розмарином.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного жареного каре телятины на решетке.

Ингредиенты:

Каре телятины 2 кг

Соль крупная 2 ч.л

Черный горошек 1 ч.л

Розмарин 2-3 веточки

Чеснок 3-4 зуб.

Растительное масло 3 ст.л

Луковый салат:

Петрушка 1 пучок

Зеленый лук 1 пучок

Красный лук 2 шт

Сок 1 лимона или лайма

Сумах 1 ч.л

Оливковое масло 1 ст.л

Чеснок 2-3 зуб.

Способ приготовления:

1. Мясо порежьте секциями, добавьте специи и дайте постоять 30 минут.

2. Для салата: нарезаем все ингредиенты, заправляем и пусть настаивается пока готовится мясо.

3. Мясо готовим на решетке на углях 10-12 минут, каждые 2 минуты переворачиваем.

Подавайте обязательно горячими, с вкусным соусом и луковым салатом!

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