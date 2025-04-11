Вкуснее, чем пицца: слоеный пирог с сыром и ветчиной для перекуса

Слоеное тесто – лучшая основа для приготовления вкусных пирогов и булочек. Еще из этого готового теста получится идеальный торт "Наполеон".

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного слоеного пирога, с картофельным пюре и ветчиной.

Ингредиенты:

500 г слоеного теста

2-3 картошки

10 г сливочного масла

25 мл молока

4-5 кусочка ветчины

50-70 г творога

желток

Способ приготовления:

1. Предварительно отвариваем картофель в подсоленной воде, затем сливаем воду, добавляем масло, молоко и разминаем в пюре.

2. Размораживаю два листа теста при комнатной температуре. Немного раскатываем тесто и смазываем картофельным пюре, выкладываем ветчину и натираем сыр.

3. На другом пласте теста делаем разрезы как на видео и накрываем начинку, хорошо защелкиваем края и формируем узор как на видео. Смазываем желтком.

4. Отправляем в разогретую до 220 градусов духовку на 15 минут.

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