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Вкуснее, чем пицца: слоеный пирог с сыром и ветчиной для перекуса

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
159
Вкуснее, чем пицца: слоеный пирог с сыром и ветчиной для перекуса

Слоеное тесто – лучшая основа для приготовления вкусных пирогов и булочек. Еще из этого готового теста получится идеальный торт "Наполеон".

Видео дня
Слоеный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного слоеного пирога, с картофельным пюре и ветчиной.

Рецепт пирога

Ингредиенты: 

  • 500 г слоеного теста 
  • 2-3 картошки 
  • 10 г сливочного масла
  • 25 мл молока
  • 4-5 кусочка ветчины
  • 50-70 г творога
  • желток

Способ приготовления: 

1. Предварительно отвариваем картофель в подсоленной воде, затем сливаем воду, добавляем масло, молоко и разминаем в пюре.

Пюре для начинки

2. Размораживаю два листа теста при комнатной температуре. Немного раскатываем тесто и смазываем картофельным пюре, выкладываем ветчину и натираем сыр.

Приготовление пирога

3. На другом пласте теста делаем разрезы как на видео и накрываем начинку, хорошо защелкиваем края и формируем узор как на видео. Смазываем желтком.

Сколько выпекать пирог

4. Отправляем в разогретую до 220 градусов духовку на 15 минут.

Готовый пирог

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