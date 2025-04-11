Вкуснее, чем пицца: слоеный пирог с сыром и ветчиной для перекуса
Слоеное тесто – лучшая основа для приготовления вкусных пирогов и булочек. Еще из этого готового теста получится идеальный торт "Наполеон".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного слоеного пирога, с картофельным пюре и ветчиной.
Ингредиенты:
- 500 г слоеного теста
- 2-3 картошки
- 10 г сливочного масла
- 25 мл молока
- 4-5 кусочка ветчины
- 50-70 г творога
- желток
Способ приготовления:
1. Предварительно отвариваем картофель в подсоленной воде, затем сливаем воду, добавляем масло, молоко и разминаем в пюре.
2. Размораживаю два листа теста при комнатной температуре. Немного раскатываем тесто и смазываем картофельным пюре, выкладываем ветчину и натираем сыр.
3. На другом пласте теста делаем разрезы как на видео и накрываем начинку, хорошо защелкиваем края и формируем узор как на видео. Смазываем желтком.
4. Отправляем в разогретую до 220 градусов духовку на 15 минут.
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