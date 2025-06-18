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Вкуснее, чем кабачковая: очень легкая запеканка из баклажанов с сыром и томатным пюре

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт блюда

Баклажаны – очень вкусный и ценный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных теплых салатов, а также рагу, соте, икры, намазок, запеканок. Еще их можно очень вкусно фаршировать мясом, рисом, сыром, овощами.

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Запеканка из баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой запеканки из баклажанов, с томатным пюре и сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • баклажаны
  • томатная паста, томатное пюре
  • сыр пармезан
  • моцарелла или бурата
  • специи

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарежьте слайсами, посыпьте специями, полейте маслом и запеките.

Баклажаны с маслом

2. На дно формы выложите слой томатного пюре, сверху слой баклажанов, сыр, баклажаны, пюре и присыпьте тертым сыром.

Приготовление блюда

3. Запекайте 10 минут и подавайте.

Готовая запеканка

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