Вкуснее, чем кабачковая: очень легкая запеканка из баклажанов с сыром и томатным пюре

Баклажаны – очень вкусный и ценный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных теплых салатов, а также рагу, соте, икры, намазок, запеканок. Еще их можно очень вкусно фаршировать мясом, рисом, сыром, овощами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой запеканки из баклажанов, с томатным пюре и сыром.

Ингредиенты:

баклажаны

томатная паста, томатное пюре

сыр пармезан

моцарелла или бурата

специи

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарежьте слайсами, посыпьте специями, полейте маслом и запеките.

2. На дно формы выложите слой томатного пюре, сверху слой баклажанов, сыр, баклажаны, пюре и присыпьте тертым сыром.

3. Запекайте 10 минут и подавайте.

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