'Вирусная вечеринка': в Одесской области слег целый класс после фотосессии, на которую обязали прийти всех учеников

В Одесской области, в селе Броска Измаильского района, после школьной фотосессии заболели все ученики четвертого класса. Причина - вирусное отравление.

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Об этом сообщает "Бессарабия INFORM" со ссылкой на собственные источники. Так, 6 мая в школе провели фотосессию, на которую учителя обязали явиться всех детей - даже тех, кто уже имел признаки болезни. Объяснили это тем, что вызывать фотографа повторно - нецелесообразно.

На следующий же день двое родителей сообщили классной руководительнице, что их дети чувствуют себя плохо. Еще через сутки таких учеников было уже пятнадцать. Некоторые жаловались на тошноту, рвоту и боль в животе. Трое детей из-за серьезных симптомов обратились к врачам.

Сначала подозревали отравление из-за нарушения санитарных норм в школьном пищеблоке, однако медики диагностировали норовирусную инфекцию - заболевание, похожее по симптомам на ротавирус: диарея, рвота, слабость. Однако норовирус обычно имеет более легкое течение и длится несколько дней. Этот вирус также называют "желудочным гриппом" или "желудочным жуком".

Сейчас все дети уже чувствуют себя хорошо.

Напомним, в Закарпатской области четыре человека, среди которых двое детей, пострадали в результате отравления угарным газом. Инцидент произошел в селе Заболотное, что входит в Бельковскую общину.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева в частном доме от отравления угарным газом погибли три человека. По предварительной информации, причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации газового котла.

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