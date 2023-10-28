Виктория Нуланд: как пионервожатая из Одессы сделала политическую карьеру в США

Виктория Нуланд – одна из самых ярких и влиятельных женщин не только в американской, но и в мировой политике: все политические процессы, произошедшие на земном шаре в это время в разных странах, так или иначе связаны с ее именем. Но чаще всего о Нуланд говорят в связи с Украиной, на что, помимо чисто политических, есть и иные, не менее важные причины.

Беженцы от еврейских погромов

Дедушка Виктории Нуланд – Мейер Нудельман – жил в Бессарабии, в селе Новоселица под Одессой. Когда юноше было 19 лет, семья, как и многие в то время, после начала еврейских погромов в Российской империи, переехала в Америку. Там Мейер встретил бабушку Виктории, Виче, ее семья бежала в страну больших возможностей из Беларуси. Отец Виктории, Шервин Нудельман, вырос в Америке: он получил хорошее образование, стал профессором Йельского университета, где преподавал историю медицины и биоэтику, и за свою преподавательскую деятельность был награжден золотой медалью Американского философского общества. Виктория была первым ребенком у него и его жены Роны. К тому времени, как она родилась, отец уже изменил свою фамилию на европейский лад – Нуланд.

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Choate Rosemary Hall и Университет Брауна

Юность Виктория провела в Choate Rosemary Hall – частном колледже для элиты в штате Коннектикут. В этой самой престижной школе-пансионе в Америке особое внимание уделяется не только наукам, но и формированию сильного, стрессоустойчивого характера и личности в целом, недаром в разные годы там учились Джон Кеннеди, Майкл Дуглас и другие известные во всем мире американцы. Выпускники Choate Rosemary Hall получают возможность продолжить обучение в восьми университетах Лиги Плюща – неформальной ассоциации лучших высших учебных заведений США. Нуланд по ее окончании выбрала для получения дальнейшего образования Университет Брауна, в котором студенты сами могут решать, что именно им изучать. В "Брауне" по идеологическим соображениям не существует юридического и коммерческого факультетов, зато есть отдельные кафедры египтологии и математики. Считается, что университет дает лучшие знания в области гуманитарных и естественных наук, Нуланд в нем окончила факультет государственной политики.

Дипломат и координатор европейских стран

Нуланд начинала свою карьеру как дипломат – она работала в американских миссиях США в Китае, Монголии и России. Первой значимой политической должностью Виктории стала должность заместителя директора по связям со странами бывшего Советского Союза – в ее ведении находились вопросы ядерного разоружения бывших советских республик: Беларуси, Украины и Казахстана. Занималась она и политикой США в отношении стран бывшей Югославии – Косова и Боснии.

Нуланд сыграла значительную роль во время войны в Ираке – она была первым заместителем советника по внешней политике вице-президента США Дика Чейни с 2003 по 2005 год. После этого – с 2005 по 2008 год – она была послом США при НАТО в Брюсселе, а во время второго президентского срока Джорджа Буша-младшего сосредоточилась на европейской поддержке НАТО в Афганистане.

При администрации Барака Обамы Нуланд назначили специальным посланником по вооруженным силам в Европе, а также она взяла на себя роль представителя Госдепартамента США. В мае 2013 года она заняла должность госсекретаря по делам Европы и Евразии, а через четыре месяца, 18 сентября, приняла присягу – на этом посту Нуланд курировала 50 стран мира, и Украину в том числе.

В период президентства Дональда Трампа Нуланд вынужденно ушла в тень, но после инаугурации Джо Байдена вернулась в американскую политику – в 2021 году она получила должность заместителя госсекретаря США. При этом надо отметить, что Виктория успешно работает не только в начальственных кабинетах, но и там, где непосредственно делается политика той или иной страны. Так, в 1986-87 годах она почти восемь месяцев провела, работая переводчиком на советском рыболовецком траулере, а в августе нынешнего года посетила Нигер, где только что произошел государственный переворот, провела переговоры с совершившими его военными, что было не только очень важно, но и довольно опасно.

С любовью к Украине

С Украиной Викторию Нуланд связывают особенно близкие отношения, причем обязана она этим не только своим происхождением. Приехав в Одессу в 2014 году, Нуланд рассказала журналистам, что в Украине, которая является ее малой родиной, она уже второй раз – летом 1982 года, будучи студенткой, Нуланд по обмену работала вожатой в пионерском лагере "Молодая гвардия", считавшемся вторым по значению после "Артека" в Советском Союзе и первым – в Украине. Денег из бюджета для него не жалели, поэтому туда получали путевки дети, достигшие особых успехов в учебе, отпрыски крупных чиновников и партийной элиты, а также школьники из капиталистических стран – Франции, Англии, Финляндии. Нуланд тогда было 20 лет, ребята называли ее просто – Вики, и те, кто работал тогда в лагере, до сих пор вспоминают, что общаться с ней было легко – она прекрасно разговаривала на языке своих предков. Кстати, Нуланд также прекрасно знает французский и неплохо говорит на китайском. Освоила она этот непростой язык по время пребывания в Китае – с 1986 по 1987 год она работала в Гуанчжоу, где и выучила его.

"Сердца американцев обливаются кровью за Украину"

Во время украинской Революции Достоинства, став ее основным координатором от США, Нуланд поддерживала демонстрантов на Майдане. Именно она в своем выступлении перед членами Фонда США-Украина озвучила сумму инвестиций на построение демократии в нашей стране, которая составляла 5 миллиардов долларов. Нуланд также считают ключевым сторонником поставок в Украину оборонного оружия. Вместе с госсекретарем Джоном Керри и министром обороны Эштоном Картером в 2016 году Нуланд призвала наказывать чиновников-коррупционеров: пришла пора призвать к ответу тех, кто долгое время обманывал украинский народ, и искоренить болезнь коррупции.

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Виктория приняла сторону нашей страны. "Единственное, чего мы хотим, – говорила она тогда, – чтобы Россия вышла из Украины и позволила Украине стать свободной и независимой страной, хорошим соседом для всех". По ее словам, в первые недели войны весь мир думал, что 100 российских батальонов, окруживших Украину, захватят Киев и свергнут правительство. Но мужественное сопротивление украинцев как на поле боя, так и в тылу, где каждая семья – в условиях отсутствия тепла и света – работала, чтобы поддержать свою страну, буквально потрясло всех. "Сердца американцев обливаются кровью за Украину", – сказала тогда Виктория.

Любовь и общие интересы

Политика вмешалась и в личную жизнь Нуланд, оказав на нее позитивное влияние. Виктория и ее муж Роберт Каган полюбили друг друга, разговаривая о демократии и роли Америки в мире, причем произошло это на одном из первых свиданий. Познакомил молодых людей отец Виктории, который был знаком с зятем задолго до его женитьбы на Виктории: тестя и зятя связывали дружеские отношения. Общая страсть, объединившая их тогда, не угасла по сей день. Роберт Каган – историк и писатель, сторонник теории Льва Троцкого, основатель неоконсервативного проекта "Новый американский век", пишущий для Йельского университета. Основную тему исследований и творчества которого можно определить словами из одного из его эссе: "Сверхдержавы не уходят в отставку". Каган настаивает на постоянной ответственности Америки за формирование мирового порядка, непосредственное отношение к чему имеет политическая деятельность его жены. У супругов Каган-Нуланд двое детей – дочь Елена и сын Дэвид.