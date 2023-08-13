Відносини, взаємини, стосунки: чем отличаются схожие украинские слова

Украинцы часто путают слова "відносини", "взаємини" и "стосунки".. Это одна из самых популярных ошибок, которую допускают даже опытные языковеды.

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Действительно, русское слово "отношение" имеет несколько аналогов на украинском. Чем "відносини" отличаются от "взаємин", и что возникает при личной симпатии двух – "відносини" или "стосунки" – читайте в материале OBOZREVATEL.

Відносини

"Відносини" бывают международные, экономические, общественные, политические, дипломатические, семейные, правовые и т.д. Толковый словарь дает следующее определение: "відносини" – это общественные связи или связи между странами или организациями". К примеру: факультет міжнародних відносин, економічні відносини між країнами Світової організації торгівлі.

Взаємини

"Взаєминами" называют личные связи между людьми. Например: родинні взаємини, взаємини між однокласниками, взаємини між хлопцем та дівчиною, між братом і сестрою.

Стосунки

"Стосунки" бывают личные, внебрачные, с коллегами и т.д. Это связи между людьми, реже понятия используются для определения связей между абстрактными понятиями, государствами, организациями.

Русское слово "отношение" на украинский переводится как "ставлення" или "відношення".

"Ставлення" – это характер обращения с кем-либо или чем-то. Например: "Вона виразила до нього зневажливе ставлення", "Лікар завжди уважно ставиться до своїх пацієнтів", "Він має абсолютно недбале ставлення до роботи".

"Відношення" – это взаимосвязи между предметами или явлениями. Чаще всего его используют для математических, физических, химических терминов: "арифметичне відношення", "золоте відношення" тощо.

Нельзя употреблять слова "взаємовідносини" та "взаємостосунки" – это типичные русизмы

Варианты перевода

Благожелательное отношение – ласка, прихильність до когось.

Непочтительное отношение – неповага, непошана.

Враждебные отношения – ворожнеча або ворожі стосунки

Высказывать свое отношение – висловлювати свій погляд.

Кстати говоря,украинский язык не очень похож на русский. Ближайшими по лексическому составу к украинскому являются белорусский, польский и сербские языки. А еще в нашем языке есть самое длинное слово, насчитывающее 38 букв. Подробности читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно по-украински читать аббревиатуру ВСУ.

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