Входящий в рейтинг '100 великих украинцев' певец Иван Козловский: всю жизнь любил Украину сыновней любовью – преданно и нежно

Лирический тенор Иван Козловский, обладавший уникальным голосом и абсолютным слухом, входит в рейтинг "100 великих украинцев". Большая часть его жизни и творческой деятельности прошли за пределами Украины, но это не мешало ему сохранять духовную и душевную связь с родиной.

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Об этом рассказывала журналистам дочь Ивана Семеновича Анна: по ее словам, отец любил Украину сыновьей любовью – преданно и нежно. Любил все, что было с ней связано: природу, язык, музыку – пел народные песни, собирал и записывал колядки, которые исполнял во время своих концертов.

Учеба в Михайловском Златоверхом монастыре и пение в церковном хоре

Иван Семенович Козловский родился 24 – по старому стилю 11 – марта 1900 года в селе Марьяновка (ныне – Васильковский район) Киевской губернии в многодетной крестьянской семье. Здесь среди красивой украинской природы, на берегу реки Протока, рядом с курганом Перепятиха, который относится к 6-му веку до нашей эры (в его раскопках когда-то принимал участие Тарас Шевченко), прошло раннее детство Вани. Когда ему исполнилось семь лет, родители, которые хотели, чтобы сын стал священником, отдали мальчика и его старшего брата Федора послушниками в Михайловский Златоверхий монастырь. Иван начал петь в монастырской школе, а затем в хоре Софийского собора. Он показывал блестящие результате не только в музыке, но и по другим предметах, учителя даже разрешали ему вести уроки и проверять задания, выполненные его одноклассниками.

Знакомство с Лысенко

Поворотным моментом в жизни Козловского стала встреча со знаменитым украинским композитором Николаем Лысенко. Проезжая на околице Киева, он услышал невероятно чистый и красивый голос мальчика, который вместе со своими одноклассниками напевал украинскую народную песню. "Барин", как охарактеризовали нового знакомого ребята, подозвал к себе Ваню и, похвалив, сказал: "У тебя очень красивый голос – береги его".

Музыкальное и драматическое образование

Помня о напутствии Лысенко, Козловский с пятнадцати лет начал петь в хоре "Общества украинских актеров, а через два года решил поступить "в Киевский музыкально-драматический институт. Он поразил приемную комиссию самонадеянностью, сказав будущим педагогам: "Возьмите меня – не пожалеете!" Преподаватели в ответ только усмехнулись, но, услышав, как поет Иван, были поражены: после прослушивания его сразу же – без экзаменов – зачислили на курс. В течение трех лет Козловский учился у профессора Елены Муравьевой, которая воспитала около четырехсот звезд оперной сцены, среди которых были Николай Платонов, Зоя Гайдай, Оксана Петрусенко, Белла Руденко. А вот актерскому мастерству, необходимому оперному исполнителю, Козловский учился у корифеев украинского театра, когда – пусть и непродолжительное время – по приглашению Ивана Марьяненко работал в их театре. Особенно много внимания уделала ему его прима – Мария Заньковецкая. Отношения между ними сложились настолько трепетные и трогательные, что, даже став ведущим солистом Большого театра, Иван Семенович часто приезжал в Киев, чтобы проведать свою наставницу – Мария Константиновна ласково называла своего знаменитого ученика Ивасиком.

Дебют на профессиональной сцене и Гражданская война

На профессиональной сцене Козловский дебютировал в Полтавском передвижном музыкально-драматическом театре в опере Лысенко "Наталка-Полтавка" в роли Петра, а также с успехом играл Хому Брута в гоголевском "Вие". К этому времени относится еще одно важное знакомство Козловского – со знаменитым писателем Короленко, к которому Иван с друзьями на святки зашел, чтобы спеть колядки. Владимир Галактионович, как когда-то Лысенко, выделил Козловского из толпы сверстников и, похвалив его голос, пригласил в гости, ему хотелось хотя бы еще один раз послушать, как он поет. Увы, знакомство было непродолжительным – началась Гражданская война, и Козловского забрали на фронт. Он служил в 22-й полтавской бригаде инженерных войск на относительно льготных – насколько это было возможно – условиях: услышав, как Иван поет, командир держал его подальше от боевых действий.

Лошадь вместо афиши

Когда война закончилась, Иван Семенович еще какое-то время жил в Полтаве, где его и нашел Платон Цесевич – знаменитый украинский бас, которому нужен был тенор для постановки оперы Шарля Гуно "Фауст". Когда-то, еще во время учебы в музыкально-драматическом институте, Козловский разучивал эту партию, поэтому спеть ее на прослушивании особой сложности для него не составило. Успех постановки был фантастическим – местная публика начала ходить "на Козловского". Причем, полтавские театралы знали одну примету: певец приезжал в театр на лошади, поэтому если ее видели привязанной рядом у изгороди, вечером в театре был аншлаг.

Отношения с Собиновым и Лемешевым

Из Полтавы Иван Семенович перебрался в Харьков, который в то время был столицей Украины, а затем в Свердловск. В 1926 году певец стал солистом самого престижного в стране театра – Большого, где сразу же исполнил несколько ведущих партий – Альфреда в "Травиате", Джеральда в "Лакме" и Владимира в "Дубровском". Но наибольшим успехом в это время пользовалась небольшая ария Юродивого в опере Модеста Мусоргского "Борис Годунов", которая на долгие годы стала визитной карточкой Ивана Семеновича. К тому времени, как в Большой пришел Козловский, там уже пел другой – не менее знаменитый – тенор, Леонид Собинов. Вопреки театральным традициям, два мастера не поссорились, им удалось избежать ревности к успеху друг друга и придерживаться дружелюбия в отношениях. Так, когда Собинов услышал, как Козловский берет верхнюю ноту "си", он подарил ему часть своих дорогих сценических костюмов В свою очередь сам Козловский допел арию Собинова, когда тот прямо на сцене сорвал голос и не мог завершить выступление. После этого случая первым тенором на некоторое стал Козловский – до тех пор, пока в театре не появилась новая звезда – Сергей Лемешев.

Сложные отношения с Большим театром

Большой театр Козловский покидал два раза. Впервые – в 1938 году, тогда причиной его демарша якобы стали недоразумения с руководством, хотя что случилось на самом деле никто точно не знает. Тогда Иван Семенович создал собственный Государственный ансамбль оперы, где ставил оперы Римского-Корсакова, Массне, Леонкавалло, Аркаса и других композиторов. Спустя два года, по личному распоряжению Сталина, Козловского вернули в Большой и даже дали звание народного артиста СССР, за что певцу приходилось платить ночными концертами на правительственных дачах и выступлениями на банкетах. Во время второй мировой войны Иван Семенович часто выступал перед солдатами – как ранеными, так и воющими, для чего с концертной бригадой выезжал буквально на линию фронта. Из своих личных сбережений Иван Семенович перечислил в Фонд обороны больше миллиона рублей – громадную по тем временам сумму. Но в 1954 году, Козловский, находясь на вершине славы и в расцвете творческих возможностей, снова ушел из Большого, на этот раз – навсегда.

"Дай бог жить долго и петь до самой смерти"

Оставив театр, он много выступал с концертами, причем, исполнял не только классические произведения, но и романсы, народные песни – в том числе, и украинские – и духовную музыку. Иван Семенович вообще был глубоко верующим человеком, из-за чего советские чиновники считали его неудобным – они относились к нему с осторожностью и даже с опаской. Не выпускали Козловского и за границу – боялись, что он, как в далеком 1919 году сделал его брат, отправленный Симоном Петлюрой на гастроли в Европу в составе Хора Александра Кошица, останется на Западе.

Как человек религиозный, Иван Семенович, по воспоминаниям тех, кто хорошо его знал, просил бога только об одном – чтобы он позволили ему, прославляя свой род, петь до глубокой старости. Так и получилось: Иван Семенович Козловский скончался 21 декабря 1993 года на 94-м году жизни, и его вокальные способности, несмотряна почтенный возраст, практически не пострадали. В его родной Марьяновка работает музей Козловского, правда, он не является мемориальным, поскольку здание было отстроено в 80-х годах ХХ века, да и принадлежащих семье экспонатов практически не сохранилось, но атмосферу, в которой рос будущий гений, можно вполне представить. К тому же, есть в Марьяновке и другой памятник Ивану Семеновичу – музыкальная школа, которую певец построил для сельских ребят за собственные средства.