Ветеринар предупредил о двух 'кусачих' породах собак: неожиданный выбор

Не все исследуют породу своей собаки, прежде чем привести ее домой, что иногда может привести к неприятным сюрпризам.

Именно такое предупреждение ветеринар Амир Анвари дал в своем TikTok тем, кто выбирает собаку по внешности, а не по характеру и темпераменту.

Он выделил две породы, которые обычно оказываются достаточно кусачими. Это – чихуахуа и чау-чау.

"Никто никогда не подозревает милого, пушистого чау-чау, но позвольте мне сказать вам: нет ни одного ветеринара, который бы не подумал дважды, прежде чем протянуть к нему руку", – сказал он.

Хотя некоторые пользователи согласились с его списком, другие утверждали, что существует гораздо больше пород, которые кусались бы, если бы им дали такую возможность.

Стоит помнить, что видео является исключительно мнением этого эксперта, основанным на его собственном опыте ветеринарной работы. Более того, разные специалисты и владельцы имеют разные мнения по этому вопросу.

Однако ясно одно: все собаки способны кусаться. Независимо от породы, размера, возраста или темперамента, любая собака может укусить, если чувствует угрозу, страх, испуг, боль или если не соблюдаются ее границы.

