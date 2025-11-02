Ветеринар назвал пять пород собак, которых бы он никогда не заводил

Выбор правильной породы собаки может быть одновременно увлекательным и сложным, учитывая сотни вариантов с разным темпераментом, уровнем активности, потребностями в уходе и проблемами со здоровьем.

Хотя некоторые породы прекрасно ладят с детьми, другие нуждаются в постоянных физических нагрузках, умственной стимуляции или имеют серьезные медицинские проблемы, что делает реальность владения домашним любимцем сложнее, чем может показаться. К счастью, южноафриканский ветеринарный врач Амир Анвари в своем TikTok дал советы тем, кто хочет завести собаку.

Он поделился "жестоко честным" списком из пяти пород, которых лично он бы не заводил, подчеркнув, что хотя каждая собака имеет уникальную личность, некоторые породы постоянно создают проблемы, которые могут быть слишком сложными для рядового владельца домашнего животного. Узнайте ниже, есть ли ваша собака в этом списке.

Такса

Ветеринар отметил, что они определенно очаровательны и могут быть чрезвычайно ласковыми, но эти собаки подходят не всем.

"Они могут быть очень упрямыми, могут лаять всю ночь, если захотят, и у них может быть очень сильная тревога разлуки. Они также подвержены состоянию, которое называется IVDD (заболевание межпозвоночного диска)", - сказал он.

В сочетании с их склонностью к набору веса, они требуют тщательного надзора, постоянных физических упражнений и образа жизни, который запрещает им пользоваться мебелью и лестницами, чтобы предотвратить травмы.

Французский бульдог

Врач Анвари описал эту породу собак как "милую маленькую очаровательную гадость". От респираторных проблем и кожных заболеваний до проблем с позвоночником и суставами, французские бульдоги являются постоянными посетителями ветеринарной клиники.

Эксперт также отметил их высокую стоимость приобретения и постоянные медицинские расходы, что делает их финансово обременительным спутником.

Бельгийский малинуа

"Это не собака. Это машина. Она нуждается в постоянной физической и умственной стимуляции. Я работаю полный рабочий день, поэтому я никак не могу уделить этому типу собаки должного внимания", – сказал врач Анвари.

Если они не получают достаточной физической активности, ежедневных тренировок и внимания, то могут легко стать тревожными, скучать и вести себя деструктивно. Для многих, особенно для тех, кто заводит собаку впервые или является пассивными владельцами, бельгийский малинуа может быть непосильным и неподходящим выбором.

Бордер-колли

Еще одна энергичная рабочая порода, бордер-колли, также попадает в список, и по причинам, подобным бельгийскому малинуа.

Доктор Анвари сказал, что они также рабочие собаки и нуждаются в "постоянной стимуляции", и сравнивает их с собаками с СДВГ, отметив, что им постоянно нужны задачи для выполнения, пространство для бега и проблемы для решения.

Лабрадор-ретривер

Пожалуй, самой удивительной породой из всех, попавшей в список, является лабрадор-ретривер, которого часто называют идеальной семейной собакой.

Однако, по словам врача Анвари, есть один главный недостаток – их аппетит. Лабрадоры известны тем, что едят все подряд, а также генетически склонны к ожирению.

Такое сочетание может быть опасным, особенно для владельцев, которые щедро раздают лакомства или не имеют дисциплины для соблюдения строгой диеты.

