Ветераны войны в Украине рассказали, какой поддержки им больше всего не хватает и как они оценивают свое состояние: результаты опроса

Большинство украинских ветеранов считают, что главным фактором успешного возвращения к гражданской жизни является воссоединение с семьей. В то же время они отмечают ухудшение ментального здоровья по сравнению с 2020 годом и недостаток системной психологической поддержки.

Видео дня

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, проведенного IREX в рамках Программы реинтеграции ветеранов совместно с Info Sapiens.

Что показало исследование

Руководитель Программы реинтеграции ветеранов Яна Войтовская отметила, что по сравнению с 2020 годом ветераны чаще сообщают о трудностях адаптации к гражданской жизни и худшем психологическом состоянии.

"В 2020 году 62% оценивали свое ментальное здоровье как хорошее, сейчас – только 37%. Тогда как 65% ветеранов в 2025 году признались, что им сложно возвращаться к гражданской жизни", – сказала Войтовская.

Несмотря на это, 63% ветеранов и 69% военнослужащих никогда не обращались за психологической помощью. В то же время запрос на такие услуги растет, особенно среди людей с инвалидностью – 38% из них хотели бы получить бесплатную психологическую поддержку.

Важнейшим фактором возвращения к гражданской жизни ветераны считают семью. В частности, 55% ветеранов и 49% военнослужащих назвали воссоединение с семьей главным фактором успешной реинтеграции.

Также большинство ветеранов находят работу именно через родственников или знакомых: 36% – благодаря семье, 46% – через побратимов и коллег.

Почти 30% ветеранов не знают о своих правах или возможностях, в частности относительно трудоустройства, открытия бизнеса или социальных гарантий. Главным барьером они называют бюрократию.

Хотя около половины ветеранов не испытывают серьезных трудностей с поиском работы, остальные сталкиваются с проблемами:

недостаток навыков – 28%,

отсутствие необходимого опыта – 26%,

физические ограничения после ранений – 30%,

предвзятое отношение работодателей – 29%.

Опрос проведен среди ветеранов (демобилизованных с 2022 года) и действующих военных во всех областях Украины, кроме прифронтовых и временно оккупированных. Метод – CAWI (онлайн-опрос). Всего опрошено 868 респондентов (258 военных и 610 ветеранов). Данные взвешены по региону и полу в соответствии с информацией Минветеранов по состоянию на 1 июля 2025 года. Период проведения – январь–июль 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Петр Порошенко на Ивано-Франковщине посетил областной госпиталь ветеранов войны, пообщался с медиками и ранеными. По словам пятого президента, ветеранская политика в Украине должна быть комплексной и профессиональной, чтобы люди, которые отдали свое здоровье на фронте, могли найти себя в послевоенной жизни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!