'Ветеран и громада': 'Сердце Азовстали' запустил проект для развития ветераноцентричных громад в Украине

По инициативе Фонда Рината Ахметова общественная организация "Сердце Азовстали" презентовала проект "Ветеран и громада", призванный помочь украинским громадам формировать эффективную ветеранскую политику и создавать условия для реализации потенциала ветеранов.

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Пилотный проект будет реализовываться в Бучанской и Каменской громадах при участии Киевской школы экономики (KSE) и американской организации America's Warrior Partnership, которая имеет многолетний опыт работы с ветеранами на уровне громад в США.

Инициатива является частью системной работы ОО "Сердце Азовстали" в направлении посттравматического роста. Если существующие программы организации сосредоточены на непосредственной поддержке ветеранов, то новый проект будет работать с громадами, помогая им создавать среду, в которой ветераны могут реализовывать свой потенциал, активно участвовать в жизни громады и способствовать ее развитию.

"Мы сфокусировали себя на очень конкретной цели – помочь каждому защитнику Мариуполя вернуть контроль над собственной жизнью. Для этого сверхважно не только поддерживать ветерана отдельно, но и работать с громадами. Мы хотим помочь громадам создать стратегии, которые сделают ветеранов центром будущего развития и роста", – отметила председатель Наблюдательных советов Фонда Рината Ахметова и "Сердца Азовстали" Наталья Емченко.

По ее словам, аудит громад, проведенный совместно с международными партнерами, показал, что в Украине уже существует значительное количество ветеранских сервисов, однако они часто остаются разрозненными и сложными для навигации. Поэтому организация ставит перед собой задачу объединить имеющиеся возможности в единую понятную систему.

Во время презентации проекта был подписан меморандум с Бучанской громадой, где будут реализовывать пилотный проект. Бучанский городской голова Анатолий Федорук отметил, что ветеранская политика должна стать одним из ключевых направлений развития украинских громад.

"Я думаю, что мы не только усилим друг друга, а выработаем действительно тот фундамент, который Министерство ветеранов сможет брать и масштабировать в других территориальных общинах. Общество должно переоценить свое отношение к ветеранам, к участникам боевых действий, к членам их семей и дать им возможность на вторую жизнь", – отметил он.

К разработке проекта также привлекли самих ветеранов. Защитник Мариуполя Михаил Вернигора отмечает, что именно ветераны лучше всего видят пробелы в существующей системе поддержки.

"Ветеранам нужна не столько финансовая помощь, сколько возможности для самореализации. Образование, переобучение, доступная среда, возможность работать и развиваться – вот что действительно важно. Мы хотим, чтобы громады создавали условия, при которых ветераны смогут реализовать себя и строить достойное будущее", – отметил он.

В рамках проекта громады пройдут комплексное обучение, аудит имеющихся сервисов и разработают собственные стратегии работы с ветеранами на основе международных практик. В случае успешной реализации пилота модель планируют масштабировать на другие громады Украины.

В "Сердце Азовстали" отмечают: сильная ветераноцентричная громада – это не только о поддержке ветеранов, но и о развитии самой громады, которая получает возможность привлечь опыт, лидерские качества и потенциал людей, которые защищали Украину.