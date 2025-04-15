Весенняя смена 'Блогер Кэмп' от Фонда Рината Ахметова: как зарегистрироваться для участия

Успейте зарегистрироваться для участия в весенней смене "Блогер Кемпа" от Фонда Рината Ахметова для пострадавших от войны детей. Присоединиться к программе "Ринат Ахметов – Детям", в рамках которой проходит Кемп, могут мальчики и девочки в возрасте от 10 до 16 лет. На переменах дети могут оздоровиться, получить психологическую реабилитацию и новые навыки в Закарпатье.

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Весенняя смена будет продолжаться: с 17 по 26 мая 2025 года. Регистрация на "Блогер Кемп" по ссылке.

"Блогер Кемп" – это активность, которая мотивирует украинскую молодежь двигаться вперед, несмотря на невзгоды, вызванные войной. Кроме обучения, детей также ждут занятия на свежем воздухе: спорт, квесты, арт-терапия и творческие мастер-классы – все для отдыха и снижения стресса. Особое внимание в "Блогере Кемпи" уделяют психоэмоциональному восстановлению детей — из-за ежедневной поддержки психологов и дружеской атмосфере со сверстниками.

"Самыми интересными являются занятия с психологами, потому что я рассказала о своих проблемах, чтобы решить их вместе с психологом. Также я получила дневник, в котором пишу о своих чувствах и эмоциях", — говорит Милана, участник зимней смены "Блогер Кэмп".

В настоящее время девочка проживает в Луцке. Свой родной город Верхнеднепровск, что на Днепропетровщине, она была вынуждена покинуть из-за постоянных вражеских обстрелов. Говорит: ей очень понравилось в Кемпе. Во время пребывания там она каждый день делилась впечатлениями с отцом, защищающим Украину на фронте. Присылала ему видео из Кемпа, рассказывала о занятиях, новых друзьях и эмоциях.

К участию в "Блогере Кемпе" приглашаются:

– дети, возвращенные из депортации;

– дети, потерявшие родителей во время войны;

– дети из приемных семей и детских домов семейного типа;

– дети опекунов и усыновителей;

– дети, проживающие на территории, где ведутся активные боевые действия;

– дети с деоккупированных территорий;

– дети, пострадавшие от боевых действий.

Участие в проекте бесплатное.

Благодаря "Блогеру Кемпу" почти 5 тысяч детей со всей Украины получили возможность отдохнуть, восстановиться и пройти психологическую реабилитацию. Фонд Рината Ахметова круглогодично реализует образовательные, оздоровительные, реабилитационные и мотивационные программы для детей и подростков.

В рамках программы "Ринат Ахметов – Детям!" разностороннюю поддержку получили около 6 млн детей со всей Украины. Ринат Ахметов – Детям. Помощь, которая дарит завтра.

Уточнение – по бесплатному номеру горячей линии Фонда 0800509001.