Вернулся из плена и впервые увидел сына: история защитника Мариуполя Евгения Богачева

Защитник Мариуполя Евгений Богачев во время боев за город узнал о рождении сына, а уже через несколько дней получил тяжелое ранение и попал в плен. После возвращения в Украину защитник прошел длительное лечение и реабилитацию в рамках проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали", чтобы снова стать на ноги.

"Моя жена была на девятом месяце. Связи почти не было, так что мне пришлось лезть на вышку, чтобы поймать сеть. Я долго туда забирался, но все же дозвонился поздравить с 8-м марта. Именно тогда она мне сказала, что у нас родился сын", – вспоминает защитник Мариуполя Евгений Богачев.

Евгений проходил службу в морской пехоте с 2018 года. Начало полномасштабного вторжения встретил на ротации в пригороде Мариуполя со стороны Новоазовска. Участвовал в ожесточенных уличных боях.

"Я был со стабильной психикой, уже успел послужить, видел разное. Но к такому я был не готов, когда просто на улицах города лежат обычные люди. Постоянные взрывы, крики, горящие многоэтажки... Это было очень сложно", – вспоминает воин.

В середине марта во время очередного выезда на огневой рубеж Евгений получил огнестрельное ранение ноги – крупнокалиберная пуля раздробила кость и порвала мышцы со связками. Первую помощь воину оказали в госпитале, оборудованном на территории завода "Ильича", ситуация на котором тогда уже была очень сложной.

Медикам удалось стабилизировать состояние защитника, но вскоре подразделение защитника получило приказ на прорыв. "Мы были тяжелораненые, никуда идти не могли. В конце концов так получилось, что мы попали в плен", – рассказывает Евгений.

В Украину защитник вернулся в ноябре 2022 года и только тогда впервые увидел второго сына, который родился, пока он держал оборону Мариуполя. Чтобы иметь возможность снова встать на ноги, герой прошел длительный курс реабилитации и несколько сложных операций.

Евгений Богачев получил комплексную помощь от проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали", в том числе – квартиру в рамках программы "Дома".

"Большое спасибо Ринату Ахметову и всей команде "Сердца Азовстали" за все, что вы делаете. Благодаря этому ребята имеют надежду, потому что видят, что за них борются", – добавил защитник.