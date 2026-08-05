Великолепные аналитики: астрологи назвали шесть самых умных знаков зодиака

Некоторые люди могут похвастаться острым умом. Они прекрасно решают сложные головоломки, анализируют и могут рассказать много интересного. Астрологи говорят, что они относятся к шести знакам зодиака.

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Итак, лучшие интеллектуалы – это Водолей, Дева, Скорпион, Близнецы, Козерог и Овен, пишет Vogue.pl. В то же время как другие знаки зодиака обладают высокоразвитым эмоциональным интеллектом. В этой статье вы узнаете о самых умных знаках зодиака.

Водолей

Водолеи – одни из самых умных среди других знаков зодиака. Они много читают, прекрасно анализируют и умеют замечать то, что другие люди часто упускают.

Дева

Девы – перфекционисты. Однако это также очень практичные люди, обладающие превосходной логикой и внимательные к деталям. Это делает их невероятно проницательными.

Скорпион

Скорпион относится к тем людям, у которых вы первыми спросите о новых отношениях вашего бывшего. Ведь этот знак зодиака прекрасно "считывает" людей и разоблачает манипуляции или обман. Скорпиону интересно раскрывать тайны.

Близнецы

Близнецы – это душа компании. У них блестящий ум, и они прекрасно обрабатывают сложную информацию.

Козерог

Козероги практичны и дисциплинированы. Они методично решают проблемы и являются ценными сотрудниками. В первую очередь вы обратитесь к Козерогу, если захотите услышать чистую правду. Он не будет ходить вокруг да около.

Овен

Овны сообразительны и обладают острым умом, поэтому вы не сможете что-то скрыть от них. Также у них взрывной темперамент. Если вы поддадитесь влиянию Овна, он охотно расскажет вам много умных вещей.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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