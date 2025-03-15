Вэл Льютон – легендарный голливудский продюсер из Ялты, отец 'людей-кошек'

Вэл Льютон вошел в историю мирового кино как продюсер низкобюджетных фильмов ужасов, которые принесли ему не меньший, а, возможно, и больший успех, чем другим его коллегам – громкие и дорогостоящие проекты. Творческий метод, изобретённый Льютоном – "новатором жанра хоррор" – высоко оценен его коллегами-кинематографистами – так, Мартин Скорсезе называл его фильмы "чудесно изобретательными, красиво поэтичными и глубоко тревожными – одним из величайших сокровищ". Фильм Льютона "Люди-кошки" (именно он первым вывел на экран столь популярных ныне героев) выдержал несколько ремейков и в 1993 году был внесен в Национальный кинореестр США, как "имеющий большое художественное значение".

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Из Ялты – в Нью-Йорк

Вэл Льютон – имя при рождении Владимир Левентон – появился на свет в мае 1904 года в Ялте. Его мать, Анна Яковлевна Гофшнейдер-Левентон, которая в Крыму работала редактором молодежного ежемесячного журнала "Молодая Иудея", эмигрировала в США с детьми (у Владимира была сестра Ольга), когда мальчику было пять лет. Поначалу семья остановилась в доме младшей сестры матери, ставшей впоследствии звездой Голливуда, актрисы Аллы Назимовой, в ту пору успешно работавшей в театрах на Бродвее. Здесь Вэл окончил колледж и поступил в университет.

Куры погубили карьеру журналиста

С детства Льютон мечтал стать писателем, и, чтобы набраться опыта и приобрести литературные навыки, решил поработать журналистом. Но карьера в СМИ не задалась – в погоне за сенсационными материалами он иногда приукрашивал факты, добавляя к ним несуществующие детали. Какое-то время руководство газеты закрывало глаза на его художества, но статья о кошерных курах, которые умирают в Нью-Йорке от жары, переполнила чашу его терпения – Вэла уволили, и он, взяв псевдоним Льютон, занялся литературным творчеством.

Специалист по "козацкой теме"

Вэл не сразу смог определиться с жанром, в котором хотел работать, поэтому среди его трудов того времени есть поэтический сборник, справочник по истории косметики и даже эротическая новелла "Грушенька". Но особого внимания заслуживают романы Льютона – эротический "Не ее кровать" и историко-приключенческий "Казацкий меч", главным героем которого был Степан Разин. Именно его прочитал голливудский продюсер (также уроженец Украины) Дэвид Селзник, который в это время работал над экранизацией гоголевского "Тараса Бульбы". Он обратился к начинающему писателю как к специалисту по "козацкой теме", но на тот момент их сотрудничество успехом не увенчалось – проект был заморожен почти на 30 лет и воплощен в жизнь другими людьми.

Metro-Goldwin-Mayer и "оскароносные" фильмы

Но с тех пор Льютон, который к тому времени благодаря матери и тетке был сотрудником отдела рекламы студии Metro-Goldwin-Mayer, стал личным ассистентом Дэвида Селзника и работал с ним над целым рядом знаменитых голливудских картин, в том числе и тех, которые были удостоены "Оскара". Самыми известными среди них стали "Анна Каренина", "История двух городов" (на съемках он занимался организацией массовых сцен в Бастилии), "Унесенные ветром" и "Ребекка". Во многих случаях в работе над этими картинами Льютону отводилась роль сценариста, сотрудничавшего с так называемым "Офисом Гейса" – Комитетом по цензуре. Его основной задачей было как заменять в сценарии слова, которые цензура вычеркивала как бранные или неприемлемые, без потери их смысла, так и убеждать сотрудников "Офиса Гейса" не делать этого.

"Меньше – это больше"

Понятно, что настолько одаренный человек не мог долго находиться на вторых ролях, даже если ему необходимо было страховать самого Дэвида Селзника. В 1942 году Льютон оставил "Metro-Goldwin-Mayer", чтобы перейти на работу на практически обанкротившуюся к тому времени студию РКО, где ему предложили стать продюсером низкобюджетных фильмов ужасов. Ему предстояло решить сложную творческую задачу: при маленьком бюджете создать киноленты, которые были бы коммерчески успешными и на которые буквально ломились бы зрители, и Льютон с ней справился. Так родились не только вошедшие в историю мирового кинематографа "Люди-кошки" и "Я гуляла с зомби", но и появился творческий метод Льютона, который сам он назвал "меньше – это больше". Его суть – в отказе от натуралистических сцен так называемого шокового эффекта и их замена тенями в черно-белом изображении и звуками, которые пугали зрителей гораздо больше, чем явные – не завуалированные – ужасы. Кинокритики не сразу приняли новую эстетику триллера, но позже, пересмотрев фильмы Льютона, сменили гнев на милость, а негатив в рецензиях на позитив.

Не смог повторить былого успеха

Последующие фильмы, спродюсированные Льютоном – такие как "Человек-леопард", "Корабль-призрак", "Похититель тел", "Бедлам" – уже нельзя было сравнить с его первыми знаменитыми триллерами, поэтому в 1943 году он начал работать над картинами в других жанрах. Так появились экранизация рассказов Ги де Мопассана "Мадемуазель Фифи" и мелодрама "Моя личная настоящая любовь". Но, как выяснилось, мелодрама и комедия оказались неподвластными Льютону, его сильной стороной был триллер – он еще пытался в этом жанре, но былого успеха – прежде всего коммерческого – его новые картины уже не имели.

"Пожалуйста, поверь мне"

Первый инфаркт случился у Льютона в 1946 году – он был относительно легким и серьезных последствий не имел, поэтому, оправившись от него, продюсер снова приступил к работе. Но через пять лет последовал второй, и 14 марта 1951 года Вэла Льютона не стало – он ушел из жизни в возрасте 46-ти лет в Лос-Анджелесе. Его лебединой песней стала романтическая комедия "Пожалуйста, поверь мне", над которой он работал перед смертью. Через год после смерти Льютона на экраны вышел фильм "Злые и красивые", прообразом главного героя которого, Джонатана Шилдса, сыгранного легендарным Кирком Дугласом, стал легендарный продюсер.