'Ваша помощь – пример неравнодушия': украинские военные поблагодарили Bayadera Group за FPV-дроны 'Тень'

Компания BAYADERA GROUP продолжает работать на защиту и отстаивание территориальной целостности Украины. Вместе с партнерами из общественной организации "Национальный центр трансформации Украины" компания сделала еще один вклад, чтобы усилить ударную мощь украинских воинов: передали два десятка FPV-дронов "Тень" пограничникам юга.

"Тень" – это ударный беспилотник, отличающийся высокой мобильностью и точностью поражения целей на поле боя. Их использование позволяет эффективно уничтожать вражеские позиции, что является критически важным для успешного выполнения боевых задач.

"Спасибо, BAYADERA GROUP за то, что предоставили нам эффективное оружие. Ваша помощь – пример неравнодушия, ответственности, патриотизма и единства украинского народа", – отметили бойцы-пограничники.

В компании отметили, что постоянно передают на фронт БПЛА различного функционала, а также участвуют в снаряжении специализированного транспорта.

"Это только небольшая часть помощи, ведь в списке компании – очень много проектов, которые работают на защиту нашей Родины", – добавили в BAYADERA GROUP.