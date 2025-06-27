Вас ждет романтика: астропрогноз на 27 июня

В пятницу, 27 июня продолжается 3 лунный день. Луна с утра переходит во Льва, Солнце остается в созвездии Рака.

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Какой ритуал лучше провести в этот день, чтобы он был удачным, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, числа дня сегодня дают противоположные энергии.

"Пятница – день романтики, день любви, но четверка, двойка и семерка – это две противоположные энергии. Семерка – это энергия одиночки, монаха. Двойка – это энергия пары. И вот эти две энергии внутри вас будут спорить", – объяснила астролог.

Сегодня можно почувствовать сомнение, хотите вы быть в паре и провести романтический вечер или хотите остаться в одиночестве. "Поэтому почувствуйте себя", – посоветовала Исита Гая. Прежде всего, стоит определиться, как вы хотите провести вечер.

"Возможно вам надо в этот день сделать романтический вечер для себя и пригласить себя на лучшее свидание своей жизни. Возможно, вам надо пойти со своей второй половинкой, почувствовать сердцем и вы поймете, как именно вам провести вечер", – сказала она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 27 июня для всех знаков зодиака – кому сегодня стоит позаботиться о себе.

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