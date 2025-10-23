Варить не нужно: какие 9 круп можно просто запарить кипятком и получить полезную кашу

Если вы хотите быстро приготовить вкусную и полезную кашу, но у вас нет света, тогда нужно просто залить крупы кипятком, но нужно знать какие. Для этого идеально подойдет, например, кускус, овсянка, гречка.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится перечнем круп, которые не нужно варить, а можно просто запарить.

Кускус

Его достаточно всего лишь залить кипятком и оставить на 5-10 минут.

Овсяные хлопья

Залейте горячей водой или молоком и дайте настояться 5-10 минут. Для геркулеса лучше использовать кипяток и настоять 15-20 минут или дольше.

Гречка

Можно запарить, залив кипятком в соотношении 1:2. Накройте и укутайте посуду полотенцем и оставьте на несколько часов. Идеально настаивать всю ночь.

Булгур

Залейте кипятком и оставьте на 20 минут, если крупа мелкая, или на 40 минут, если крупная.

Ячневая крупа

Залейте горячей водой в соотношении 1:2 и настаивайте 2-2,5 часа, хорошо укутав посуду.

Манная каша

Залейте холодной водой или молоком и дайте настояться 15-20 минут.

Перловая крупа

Эту крупу можно запарить, залив теплой водой в соотношении 1:3. Настаивать нужно 24 часа, укутав сосуд. Для лучшего результата используйте крупы мелкого помола, что позволит им быстрее приготовиться. Чтобы крупы лучше запарились, укутайте посуду теплым полотенцем или одеялом!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: