Вакарчук на разрушенной ТЭС ДТЭК призвал мир помочь восстановлению украинской энергетики. Видео

Лидер группы "Океан Эльзы" встретился с энергетиками ДТЭК на разрушенной теплоэлектростанции и призвал международное сообщество к помощи в восстановлении украинской энергосистемы.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Они разрушают наши энергетические объекты в Украине постоянно. Именно поэтому ваша поддержка очень важна. Именно поэтому она имеет такое большое значение, и мы благодарны за эту поддержку. Пожалуйста, продолжайте помогать нам и поддерживать нас, потому что это спасает жизни украинцев. И это делает наше сопротивление сильнее", - сказал Вакарчук.

Он выступил с концертом для энергетиков на разрушенной электростанции выражая им благодарность за их тяжелый труд.

"Они – настоящие герои. Рискуя жизнью, под постоянными обстрелами российских "Шахедов" и ракет, делают все возможное, чтобы в наших домах были свет и тепло", - подчеркнул певец.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова были атакованы Россией более 220 раз.