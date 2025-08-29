В Запорожье разгорелся скандал вокруг мобилизации мужчины, который сам воспитывает двоих детей: что говорят в ТЦК

В Запорожской области разгорелся скандал вокруг мобилизации Владимира Страхова, мужчины, который сам воспитывает двоих детей. По информации родственников, во время проверки на блокпосту мужчину задержали и мобилизовали, оставив его семилетних двойняшек на улице.

В Запорожском областном ТЦК и СП прояснили ситуацию. Об этом сообщила пресс-служба ТЦК, а также издание "Суспільне".

Что известно

Мужчина проживал в оккупированном ныне Пологовском районе Запорожской области. Как рассказала сестра мужчины, Оксана Киреева, после того как мать детей покинула семью, Владимир самостоятельно воспитывает детей. После того как российские оккупанты пытались склонить мужчину к сотрудничеству, он уехал с детьми за границу, а по возвращении в Украину был мобилизован на блокпосту.

По словам сестры, сначала обещали проверку документов и быстрое освобождение, однако мужчина трое суток не выходил на связь.

Семья обращалась в военкомат с просьбой предоставить отсрочку для оформления документов, но получила отказ. Ответ на вопрос о судьбе детей был таким: "Две недели в больнице, а потом — в интернат".

Сейчас дети временно находятся у сестры мобилизованного, которая оформила над ними опеку. Владимир проходит базовую военную подготовку, а семья уже начала оформление всех необходимых документов, включая лишение матери родительских прав и официальное признание Страхова отцом-одиночкой.

Адвокат Антонина Шостак подчеркнула, что в таких случаях представители ТЦК и СП должны были бы прежде всего позаботиться о детях, а не сразу выполнять мобилизационные обязанности. По ее словам, можно было ограничиться выпиской повестки и проверкой документов на следующий день. Процесс увольнения при таких обстоятельствах может длиться от шести месяцев до года.

В Запорожском областном ТЦК и СП заявили, что мобилизация состоялась законно. По их информации, 26 июля во время проверки документов на блокпосту полицейские установили, что у Страхова отсутствуют военно-учетные документы. Мужчину доставили в Бердянский РТЦК для уточнения данных, и после прохождения военно-врачебной комиссии, которая признала его годным к службе, было сформировано мобилизационное распоряжение. Ведомство подчеркнуло, что каких-либо противоправных действий в отношении Страхова не допущено, а задержание происходило без участия военнослужащих ТЦК и СП.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 25 августа стало известно, что на Ровенщине мужчина умер в ТЦК. В тот же день появилась информация о смерти мобилизованного в Черкасской области: мужчина на ходу выпрыгнул из авто, которым его везли в учебный центр, впоследствии он умер в больнице.

