В воскресенье Землю накроет мощная магнитная буря: кому стоит быть осторожным

Солнце сейчас находится на максимуме активности, поэтому на нем часто появляются пятна и происходят взрывы. Последний такой взрыв, замеченный несколькими днями ранее, вызвал поток так называемого солнечного ветра в сторону Земли. Этот ветер вызовет на планете магнитную бурю.

Видео дня

Поток солнечного ветра достигнет Земли именно 12 октября и вызовет магнитную бурю категории G1, то есть слабую, сообщают специалисты SpaceWeather. Однако именно из-за этой бури на Земле ожидают полярные сияния – везде, а не только на полюсах, как обычно.

Какой будет буря

Ученые утверждают, что буря будет категории G1 – имеется в виду категория именно этого потока солнечного ветра в ряде возможных. Указанная категория характеризует самый слабый уровень геомагнитной активности, который обычно вызывает незначительные колебания в электросетях, возможны небольшие сбои в работе спутников и появление полярного сияния в непривычных для этого зрелища широтах.

Одновременно в Meteoagent определили,что буря будет с пятым К-индексом (красный уровень), что соответствует мощной магнитной буре. В отличие от вышеупомянутой категории K-индекс не имеет отношения к солнечному ветру. Это показатель, который характеризует геомагнитную активность непосредственно на Земле и описывает отклонения магнитного поля нашей планеты.

То есть, сегодня ожидается буря категории G1 с К-индексом в пять баллов.

Что такое магнитная буря

На Солнце постоянно проявляется электромагнитная активность, и время от времени она усиливается. Корональные дыры, выбросы корональной массы, солнечные вспышки – все это приводит к тому, что в окружающее пространство попадает большое количество заряженных частиц.

Это и есть солнечный ветер. Он на огромной скорости несется от Солнца во всех направлениях, в том числе и в направлении нашей планеты.

Земля имеет сильное магнитное поле, которое выполняет роль своеобразного купола. Когда солнечный ветер достигает Земли, он сталкивается с этим "куполом". Магнитное поле Земли начинает возмущаться, меняться, колебаться – именно эти процессы и называются магнитными бурями.

Почему это важно

Магнитные бури могут влиять на самочувствие, особенно у метеозависимых людей. Самые частые симптомы: головная боль, слабость, бессонница, раздражительность, снижение концентрации, повышение артериального давления или обострение хронических болезней.

Соблюдение элементарных правил поможет улучшить самочувствие во время магнитной бури. При этом не обязательно прибегать к определенному лечению, важно лишь придерживаться размеренного темпа жизнедеятельности.

Режим и расслабление

Спите не менее 7– 8часов, желательно ложиться и вставать в одно и то же время. Отдыхайте больше, избегайте переутомления. Занимайтесь дыхательными упражнениями, йогой или медитацией. Ограничьте стрессовые ситуации – они могут усугубить симптомы.

Питание и вода

Пейтебольше воды (1,5–2 л/сутки), чтобы поддержать давление и обмен веществ. Употребляйте легкую пищу, богатую калием и магнием: бананы, курагу, орехи, овсянку, зелень. Ограничьте кофе, алкоголь, жирное и соленое.

Физическая активность

Легкие прогулки на свежем воздухе (особенно по утрам). Избегайте интенсивных тренировок – организму нужен покой.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно на поверхности Солнца зафиксировали появление огромной корональной дыры – зоны, где магнитное поле временно ослабевает, позволяя солнечному ветру вырываться в космос с повышенной скоростью. Поток заряженных частиц, вырвавшийся из этой области, двигался прямо в сторону Земли, из-за чего ученые предостерегли о вероятности умеренной геомагнитной бури.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!