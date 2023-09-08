Наша война с мордором уникальна: много учебников будет переписываться. И учиться Украине приходится непосредственно по ходу событий.

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Главная сила пуйла — искусство блефа. Типа, мы, русские, ебанутые, не жалеем ни своих, ни, тем более, чужих, забросаем весь мир атомными бомбами, враги сдохнут, а мы — в рай, так что победить нас невозможно. И какое-то время (2008-2022) это, как ни странно, работало безупречно. Пока Запад, наконец, не стал потихоньку понимать, что вонючка попросту нагло блефует.

(Хотя и сейчас ещё генсек НАТО при поражении её территории дроном рф что-то испуганно мямлит о несчастном случае, а не о прямом следствии развязанной россией агрессии!)

Так вот, блефу войны Украина должна противопоставить блеф мира. Соглашаясь (лишь бы только не окончательно!!!) на любые компромиссы. Отдать Крым за Донбасс — "ОК". Отдать Донбасс за Крым — "ОК". Отдать и Крым, и Донбасс за возможность вступить в НАТО — "ОК". Обещать щедро, споря лишь для правдоподобия. Но только вовсе не для того, чтоб это всё выполнять.

Дело в том, что мордор ни на какие компромиссы не способен по определению. И всегда будет требовать всё больше. И ни на что всё равно не согласится — даже предварительно. Чем себя и разоблачит перед нашими миролюбивыми друзьями, как в этой войне уже было, после чего они поняли, с каким говном имеют дело, и таки стали нам давать оружие уже в совсем иных масштабах.

Годится любой мирный план, по которому мордор хоть что-то сколько-нибудь существенное теряет. Ибо никакой потери он не захочет по-любому — в этом его суть. Как не может обезьяна разжать кулак и выпустить банан, чтобы вытащить руку через узкое горлышко.

Только регулярно демонстрируя эту мордорскую сущность дорогим нашим партнёрам и союзникам, мы сможем от них получать всё, что нам нужно для Победы. Пусть постоянно убеждаются в том, что НИ НА КАКОЙ их план пуйло не поведётся.

Нашим друзьям нужно убедиться — пусть убеждаются. Этот мирный блеф будет не перед ними, а перед пуйлом. "Скажите ему, что мы согласны, и сами услышьте ответ." Они должны понять, что оно такое. Что оно неублажаемо, что его надо только умертвить. Грамотно и аккуратно.