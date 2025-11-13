В Украину начнет заходить теплая воздушная масса: синоптики сказали, как это повлияет на погоду в пятницу. Карта

В Украине в пятницу, 14 ноября, согласно последним прогнозам погоды, будет облачно с прояснениями, но без осадков. Преимущественно юго-западный, ветер будет довольно тихим, не быстрее 5-10 м/с.

Видео дня

Ночью столбики термометров снизятся до 0-5° тепла, однако днем воздух прогреется до 8-13°. Так считают в Укргидрометцентре.

Отдельно синоптики отмечают, что ночью и утром в южной части, на Прикарпатье и в большинстве центральных областей "погода будет способствовать образованию туманов".

Погода в столице

На территории Киевской области и непосредственно Киева в пятницу также будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер – юго-западный, 5-8 м/с.

В области ночью синоптики ожидают 0-5° тепла, однако днем – 8-13°. В столице ночью 3-5° тепла, а днем температура достигнет около 10°.

Что говорят специалисты

"Территория Украины будет находиться вне поля зрения атмосферных фронтов, а погоду без осадков будет формировать поле высокого давления. В Украину с юго-запада и запада начнет поступать ощутимо более теплая воздушная масса", – отмечают в Укргидрометцентре.

Образованию туманов будет способствовать тот факт, что влажность воздуха пока будет оставаться высокой.

Предупреждение об опасности

Именно из-за этого тумана Укргидрометцентр предоставляет "предупреждение об опасных метеорологических явлениях". Плотность тумана ожидается довольно густой, с видимостью в нем 200-500 м.

Таким образом, это первый, желтый уровень опасности. Синоптики предупреждают, что такие "погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта".

Советы от специалистов

"Туман часто является "генератором иллюзий", ибо он уж слишком хорошо поглощает свет и звуки. Причем последние он может искажать, например, иллюзорно приближая далекие звуки, а близкие – значительно отдаляя. Особенно опасен утренний или внезапный туман", – рассказывают в Укргидрометцентре.

Водителям при приближении к туману советуют значительно снизить скорость, потому что "на расстоянии понять и почувствовать плотность тумана невозможно". Также рекомендуют открыть окна и периодически подавать звуковые сигналы.

"Если видимость нулевая, лучше не продолжать движение и найти возможность вообще съехать с дороги. Туман явление не очень длительное, однако крайне опасное", – отмечают специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в ближайшие дни в Украине будет неустойчивая погода, которая будет чередоваться волнами потепления и похолодания. А вот существенное снижение температуры ожидается уже 18 ноября.

Нынешняя зима станет настоящим испытанием для украинцев: без экстремальных холодов, но с непредсказуемыми температурными качелями и большим количеством осадков. Первый месяц зимы принесет много осадков, преимущественно в виде мокрого снега, считает заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!