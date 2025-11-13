В Украину ворвется похолодание, возможен снег: синоптик назвала даты

В ближайшие дни в Украине будет неустойчивая погода, которая будет чередоваться волнами потепления и похолодания. Существенно понижение температуры ожидается 18 ноября.

Кроме того, 19 ноября есть вероятность мокрого снега на западе, севере и в центре Украины. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в середине ноября

По прогнозу синоптика, 18 ноября будет существенное похолодание до небольших минусов ночью. Днем в среднем по стране ожидается ​​ +2…+6 градусов. При этом Диденко подчеркнули, что это ориентировочный прогноз.

Однако до похолодания в Украине пока сохранится достаточно теплая погода. В пятницу 14 ноября в западных областях столбики термометров поднимутся до +14 градусов. На остальной территории Украины в течение дня ожидается +7…+12 градусов.

Также в пятницу будет порывистый юго-западный ветр, временами до 7-14 метров в секунду. В Киеве 14 ноября без осадков, в столице также будет порывистый ветер. Воздух прогреется до +10 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, нынешняя зима станет настоящим испытанием для украинцев: без экстремальных холодов, но с непредсказуемыми температурными качелями и большим количеством осадков. Первый месяц зимы принесет много осадков, преимущественно в виде мокрого снега. Прогноз на зиму дала заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова.

