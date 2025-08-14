На выходные в Украине будет установлен рекорд жары: в Гидрометцентре предупредили об изменениях погоды

В середине августа погода в Украине подарит преимущественно сухие и теплые дни, хотя время от времени возможно небольшое снижение температуры. Начало недели принесло свежие ночи, и уже со второй половины недели теплые воздушные потоки снова принесут повышение температурного фона. До субботы, 16 августа, будет сохраняться влияние антициклона, что обеспечит ясную, спокойную погоду без осадков. В воскресенье и понедельник на севере и западе могут пройти кратковременные дожди. В эти дни на юге может быть установлен температурный рекорд: +38 градусов.

Итак, в ближайшие дни украинцы увидят в основном солнечную и сухую погоду со стабильно высокими температурами на юге и кратковременными "передышками" от жары на остальной территории. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Погода до конца рабочей недели будет сухой и не слишком жаркой

Экватор лета пройден. Значит ли это, что и особой жары в Украине уже ожидать не следует? "Я бы так не говорила. Да, в августе дни становятся короче, ночи длиннее, но пока это влияние не столь критично: большинство зависит от воздушных масс", – ответила синоптик.

По ее словам, более свежий воздух принесли в Украину воздушные массы с северо-запада. Из-за этого температуры несколько снизились, особенно в ночные часы. Однако, ближе к выходным в Украину вновь поступит более теплая воздушная масса, и температуры вновь повысятся.

Что касается осадков, то в ближайшие дни их не стоит ожидать – практически до субботы, 16 августа. "Ведь до 16-го числа на погоду в Украине влияет антициклон – поле высокого атмосферного давления с центром над Балтикой. Он формирует спокойную погоду с большим количеством прояснений, и за счет поступления более теплой воздушной массы во второй половине недели температуры еще будут расти", – объяснила Наталья Птуха. До конца рабочей недели ночные температуры будут в пределах +10... +16 градусов, днем в большинстве областей +23... +28 градусов.

Жара на выходные может установить рекорд

В субботу, 16 августа, синоптики ожидают очередное повышение температуры, до +30 градусов будет во многих регионах. "На Закарпатье и юге – достаточно тепло и даже жарко: ночь +16... +21 градус, днем максимум +25... +33 градуса. Это, конечно, не сильная жара — от +35 градусов, – но жаркие ночи еще будут, особенно на выходных", – отметила Наталья Птуха.

В воскресенье и понедельник, 17–18 августа на севере и западе Украины местами возможны кратковременные дожди. На юге и востоке страны и в центральных областях 17 августа ожидается теплая ночь, +16... +22 градуса, днем +28... +34 градуса, "местами снова возможна сильная жара +35... +38 градусов", – предупредила синоптик.

На остальной территории Украины ночью 17 августа будет несколько прохладнее, +13... +19 градусов, 18 августа еще ниже, до +9... +15 градусов. Днем 18 августа на западе, севере, в большинстве центральных областей температурный максимум составит +21... +27 градусов, а "за счет поступления атмосферного фронта возможны колебания температуры".

Синоптики предупреждают о неустойчивой погоде на следующей неделе

Может ли на следующей неделе произойти существенное снижение или, наоборот, повышение температуры? "Тенденция такова: 17–18 августа может прийти атмосферный фронт с северо-запада, что обусловит определенную неустойчивость. В начале следующей недели дожди также могут периодически выпадать, западные и северные области это почувствуют. В эти дни возможно снижение температуры, особенно на западе и севере. В дальнейшем снова есть тенденция к повышению", – объяснила Наталья Птуха.

По ее словам, в ближайшей перспективе в большинстве регионов температуры будут держаться вблизи комфортных значений, несмотря на возможное снижение температур в случае поступления атмосферного фронта. "Относительно южных регионов, то там также остаются более высокие показатели температуры", – добавила она.

Детальный прогноз погоды по регионам от Укргидрометцентра

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты для каждого региона на период до 18 августа. Они демонстрируют, что в течение ближайших дней погода в большинстве областей будет довольно комфортной. Впрочем, в отдельных регионах возможна сильная жара.

В пятницу, 15 августа, дождей в Украине не предвидится, а дневные температурные отметки не будут превышать +30 градусов. В большинстве регионов ночью будет +13... +16 градусов, днем +23... +25 градусов. Прохладнее всего будет на Сумщине и Луганщине с дневным максимумом на уровне +24 градуса, теплее всего на Закарпатье, на Кировоградщине и на юге страны. Там в дневные часы воздух будет прогреваться до +29 градусов.

В субботу, 16 августа, как и в предыдущий день, осадков синоптики не прогнозируют. При этом температурный фон несколько повысится и сравняется по всей территории страны. Будет царить теплая, но не жаркая погода – воздух днем будет прогреваться до +27... +29 градусов, в отдельных южных регионах до +30... +31 градуса. Температурный максимум на уровне +33 градуса в этот день может быть установлен на Закарпатье.

В воскресенье, 17 августа, на севере, западе и некоторых центральных областях ожидаются кратковременные дожди, которые будут сопровождаться снижением температуры на несколько градусов. Зато в остальных регионах синоптики прогнозируют настоящую летнюю жару. В южных регионах материковой Украины и в Крыму столбик термометра может подниматься до +37 градусов. На Харьковщине в этот день жара может достигать +36 градусов.

В понедельник, 18 августа, кратковременные дожди ожидаются на севере и западе Украины. Прохладнее всего в этот день будет на Киевщине – здесь воздух днем будет прогреваться всего до +23 градусов. В целом температуры на западе и юге Украины будут достаточно умеренными, до +23... +25 градусов. В центральных и частично восточных областях будет на несколько градусов теплее. В то же время на Харьковщине, Запорожье, Херсонщине и в Крыму температурный максимум может достигать +36... +37 градусов.