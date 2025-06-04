В Украине запустят уникальный курс по повышению квалификации операторов FPV-дронов

9 июня 2025 года на базе учебного центра SKY PILOTS в Киевской области стартует первая группа уникального бесплатного курса, посвященного использованию системы оптического донаведения VGI-9. Инициатива направлена на повышение квалификации действующих операторов FPV-дронов сектора безопасности и обороны Украины.

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Курс разработан в тесном сотрудничестве с инструкторами SKY PILOTS и инженерами, создавшими систему VGI-9. Программа обучения охватывает теоретическую базу, практические занятия на симуляторах и полеты в полевых условиях.

"Это первый курс в Украине, где военные не только знакомятся с новейшей технологией, но и имеют возможность отработать ее применение в реальных условиях – от симулятора до полигона. Несмотря на то, что обучение сосредоточено на работе с системой VGI-9, знания и навыки, которые получают участники курса, являются универсальными и могут быть применены для управления системами донаведения других производителей", – отмечают организаторы.

Продолжительность курса составляет три дня. В первый день обучения будут усвоены теоретические основы и отработаны полеты на симуляторе. Второй и третий дни курса будут посвящены практике применения, то есть полноценным полетам на полигоне.

Целевая аудитория курса – военные, которые уже имеют опыт пилотирования FPV-дронов. Курсы будут проходить дважды в месяц, участие в курсе бесплатное для военнослужащих.

Чтобы зарегистрироваться на курс, нужно заполнить анкету и ждать обратной связи от организаторов.

Больше о роли и потенциальном значении систем донаведения можно узнать в интервью с техническим директором VGI-9, которое доступно по ссылке.

Справка:

VGI-9 – это система оптического донаведения для FPV-дронов, разработанная украинской командой на основе технологий машинного зрения. Она позволяет оператору захватить цель на расстоянии до 1,5 км и обеспечивает автоматическое поражение без дальнейшего вмешательства. Система эффективно работает даже в условиях радиоэлектронной борьбы, поскольку после активации не требует связи с оператором.

VGI-9 повышает точность ударов и уменьшает риски для пилотов, адаптирована к условиям современного поля боя. Как работает система донаведения – смотрите видео на YouTube.