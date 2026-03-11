В Украине запустили сервис событий Numotamo: платформа уже вышла на 1 млн грн продаж за сутки

В Украине запустился новый сервис для поиска событий и планирования досуга – Numotamo. Уже через десять дней платформа пересекла миллион гривен продаж за одни сутки.

Сооснователи сервиса – Евгений Лысенко и Дмитрий Чинь, предприниматели и соучредители проектов Origin Stage, Shivers Dance Orchestra, Concert.ua.

"Мы запустили Numotamo как новый украинский сервис событий. Рынку не нужен еще один сайт, где просто продаются билеты. Нужен сервис, который помогает понять, куда пойти. Именно так мы мыслим в Numotamo", – рассказывают Евгений и Дмитрий.

По их словам, Numotamo создавался не как еще один билетный оператор. Даже название выбрали так, чтобы оно не ассоциировалось непосредственно с продажей билетов или конкретным типом событий.

Люди привыкли к сервисам, которые помогают открывать новые вещи – как это делают стриминговые платформы, travel-сервисы или маркетплейсы. В компании говорят, что хотят построить подобную логику и для индустрии событий.

В Numotamo отмечают, что одной из проблем индустрии событий остается сложное взаимодействие между различными участниками рынка, поэтому здесь пытаются строить модель партнерства с организаторами.

Особое внимание команда уделяет маркетинговой модели: сочетанию performance и брендформанса, работе по бренд-гайдлайнам и одновременно пространству для экспериментов.

Партнерства с организаторами и первые результаты

Активная фаза запуска сервиса длилась несколько месяцев. За это время команда развернула технологическую инфраструктуру платформы, создала бренд-систему, разработала сайт и запустила коммуникацию в социальных сетях. Параллельно команда начала выстраивать партнерства с организаторами событий – от крупных игроков рынка до промоутеров, которые специализируются на отдельных нишах или артистах

Уже через десять дней после запуска сайт пересек отметку в миллион гривен продаж за одни сутки.

Как Numotamo использует AI

Часть событий платформа получает через интеграцию с билетным оператором Karabas. При этом команда не просто импортирует события, а адаптирует их под логику собственной платформы.

Чтобы автоматизировать этот процесс, Numotamo использует AI: при импорте тексты описаний переписываются с помощью языковых моделей, после чего проходят редакционную проверку. Система также адаптирует афиши и структурирует информацию о событиях.

В ближайшем будущем команда планирует использовать AI для рекомендаций событий пользователям, а также для анализа данных и прогнозирования продаж для организаторов.

Вызов масштабирования и SEO

Одним из технологических вызовов после запуска стала работа с масштабом контента. На платформе уже тысячи страниц событий, и поисковые системы индексируют их постепенно.

Команда работает над SEO-оптимизацией и структурой сайта, чтобы ускорить индексацию страниц событий. Выход в топ поисковых результатов требует времени, поэтому на старте стоимость привлечения пользователей остается достаточно высокой. В то же время продажи уже сейчас значительны как для нового игрока на рынке.

"Мы понимаем, что построение сильного органического трафика и бренда – это не спринт. Это скорее марафон, и мы готовы к длинной дистанции", – говорят соучредители Numotamo.

Планы развития

В ближайшее время команда планирует масштабировать каталог событий, подключать новых организаторов и развивать инструменты персонализации. В частности, речь идет о рекомендательных алгоритмах для зрителей, а также инструментах автоматизированного продвижения событий для организаторов. Цель сервиса – сделать Numotamo платформой, с которой начинается планирование досуга.

"Мы хотим, чтобы люди заходили на Numotamo не только тогда, когда уже знают, на какое событие хотят пойти, но и когда просто думают: куда бы сходить", – говорят Евгений Лысенко и Дмитрий Чинь.