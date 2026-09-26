В Украине ввели новые правила для военнослужащих при выполнении приказов: что изменится

Кабинет Министров одобрил законопроект, предусматривающий новые правила урегулирования конфликта интересов во время прохождения военной службы. Военнослужащие должны сообщать о реальном или потенциальном конфликте, если он возникает в связи с полученным приказом.

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В то же время командиры должны принимать меры для его урегулирования. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Что известно

Соответствующий законопроект подготовило Министерство обороны Украины. Документ определяет, как военнослужащие и командиры должны действовать в случае возникновения реального или потенциального конфликта интересов во время выполнения приказа.

Если военнослужащий сообщает о таком конфликте, командир, отдавший приказ, должен принять необходимые меры для его урегулирования. Еслиречь идет о приказе старшего командира, информацию передают ему через непосредственного руководителя военнослужащего.

О конфликте интересов военнослужащий должен доложить не позднее следующего рабочего дня после того, как узнал или должен был узнать о нем. Если непосредственного руководителя нет, сообщение подается в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) или другой уполномоченный законом орган,

"Если конфликт возник в коллегиальном органе – этому органу или НАЗК", – уточнили в Минобороны.

На кого распространяются антикоррупционные ограничения

Законопроект возлагает на командиров обязанность контролировать соблюдение подчиненными требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. В то же время военнослужащие должны не допускать коррупционных правонарушений и принимать необходимые меры для урегулирования таких ситуаций в соответствии с законодательством.

Документ также определяет должностных лиц, на которых распространяются антикоррупционные ограничения. Они касаются использования служебных полномочий, получения подарков, совместительства и совместной работы близких лиц.

Такие же ограничения предлагается применять к председателям и членам военно-медицинских и медико-социальных экспертных комиссий.

Как ранее писал OBOZ.UA, Министерство обороны подготовило методические рекомендации для воинских частей по оформлению разрешений на временное проживание иностранным добровольцам и лицам без гражданства, служащим по контракту.

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