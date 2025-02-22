В Украине ударит до 19 градусов мороза: синоптик уточнила прогноз на воскресенье и назвала дату потепления

В Украину возвращаются морозы, а в воскресенье, 23 февраля, температура воздуха кое-где опустится до -19°C. Однако зима с морозами, морозным солнышком, сосульками, гололедицей и снегом понемногу завершается.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, следующие выходные, которые будут уже в марте, окажутся весенними благодаря потеплению, которое, наконец, придет в Украину.

Впрочем, 23 февраля в Украине будет морозная погода: ночью температура опустится до -10...-17 градусов по Цельсию, местами возможны -15...-19. Днем потеплеет до -1…-7 градусов.

В западных областях и южной части ночью от -7 до -12 градусов, днем на юге около нуля. Теплее всего будет завтра днем в западных областях, где температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов.

"Антициклон еще сильный, осадки будет отгонять, будет преимущественно сухо. Однако влияние восточного циклона обусловит завтра в восточных областях Украины снег", – объяснила Диденко.

Какая будет погода в Киеве 23 февраля

Синоптик сообщила, что в столице 23 февраля осадков не ожидается, а солнце будет призывать весну. Однако ночью температура будет колебаться от -12 до -14 градусов, днем от -2 до -4 градусов.

По данным Sinoptik.ua, утро воскресенья в Киеве будет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Осадков не предполагается.

Когда придет потепление

По словам Диденко, от 25 февраля морозы начнут постепенно ослабевать в большинстве областей Украины, а дневные температуры достигнут нуля, будут "подниматься до оттепели" и небольших "плюсов".

Однако на востоке похолодание и морозная погода задержатся, и настоящее потепление туда придет только в начале марта.

По ее словам, зима завершается, а весна близится. При этом, как отметила Диденко, не стоит "хватать за хвост сомнительные дальние прогнозы до +15 градусов и организовывать вокруг этого ритуальные весенние танцы".

Как сообщал OBOZ.UA, синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха прогнозирует, что погода в Украине в последние дни февраля может значительно измениться – морозы отступят и наступит весеннее потепление. В то же время на дорогах еще будет гололедица, а на крышах сосульки.

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