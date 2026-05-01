1 мая в Украине стартовало бронирование средств по жилищным ваучерам для ВПЛ с временно оккупированных территорий.

Об этом в Telegram сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

"Речь идет о новом этапе программы еВідновлення – "Жилье для ВПО с ВОТ". Решением правительства на программу пока предусмотрено 6,6 млрд грн. Это позволит в первую очередь обеспечить жильем около 3 300 семей", – сообщил министр.

Он пояснил, что заявители, которые уже получили положительное решение комиссии, подают заявку на бронирование через Дію. При наличии финансирования оператор программы – "Укрпочта" – в течение 5 дней направляет сообщение об успешном бронировании.

"После подтверждения средств у человека есть 60 дней, чтобы приобрести жилье – квартиру или дом, инвестировать в строительство или использовать средства как первый взнос по ипотеке. Очередь формируется автоматически – по дате и времени подачи заявки. Если средства не использованы в течение 60 дней, они возвращаются в систему и переходят следующим в очереди", – разъяснил Кулеба.

Как отметил министр, жилищный ваучер действует 5 лет и гарантирует финансирование приобретения жилья в пределах определенной суммы.

"Это инструмент, который дает людям возможность вернуться к нормальной жизни и получить собственное жилье. О старте бронирования зарегистрированным заявителям придет оповещение в Дії", – написал министр.