В Украине состоится крупнейший культурный марафон, приуроченный к Дню флага

23 августа, в День Государственного флага Украины, состоится масштабный 16-часовой поэтическо-музыкальный марафон "От ранней зари". Мероприятие объединит более 200 художников, музыкантов, поэтов, историков и предпринимателей вокруг общей идеи – показать страну через людей, которые её создают. Трансляция начнётся в 05:27 с восходом солнца в символическом селе Ранняя Заря и продлится до самого вечера.

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В основе марафона – идея о том, что культура формирует общество, образование, экономику, предпринимательство, историческую память и национальную идентичность. Эфир охватит 14 исторических земель Украины, каждая из которых станет отдельной главой большого рассказа с музыкальными выступлениями, поэтическими чтениями и историческими сюжетами. Особое внимание команда уделяет историям людей с временно оккупированных территорий, затрагивая темы памяти и взаимоподдержки.

Особым направлением станет блок "Создаем страну делами", который будет посвящен украинскому предпринимательству. Совместно с генеральным партнером проекта Work.ua будут представлены истории бизнесов, демонстрирующие, как предпринимательство, креативность и культура вместе способствуют развитию страны.

Ключевая цель культурного марафона – объединить разные поколения и регионы вокруг общей идеи: всё, что мы создаём сегодня, формирует будущее Украины.

Проект проходит при поддержке Министерства культуры Украины и в сотрудничестве с инициативой Президента Украины "Тысячевесна". Главными медиапартнерами проекта выступают ТАВР Медиа, обеспечивающее промокампанию на 12 радиостанциях и специальный эфир на радио "Байрактар", а также "Киевстар ТВ" в качестве официальной платформы трансляции, где зрители смогут посмотреть марафон, ознакомиться с программой и специальными материалами.