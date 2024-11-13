В Украине разоблачили схему уклонения от призыва из-за решения суда по надуманным основаниям: помощнику судьи доложено о подозрении

Правоохранители разоблачили незаконную схему уклонения от призыва, связанную с принятием судебных решений на надуманных основаниях. При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора, помощнику судьи Марьинского районного суда Донецкой области поставлено в известность о подозрении в совершении преступления.

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Об этом сообщила пресс-служба ОГП. Согласно данным следствия, помощник судьи, по предварительному сговору с другими работниками суда, организовал принятие решений, позволявших мужчинам избежать призыва во время мобилизации и уехать за границу во время военного положения.

Для этого судебные решения выносились на основе заведомо надуманных обстоятельств, в частности, о расторжении брака, лишении родительских прав матери и установлении факта самостоятельного воспитания ребенка отцом.

Правоохранители задокументировали получение помощником судьи взятки: в сентябре он получил 3000 долларов США, а в октябре – 124,5 тысяч гривен за два таких судебных решения.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по фактам организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также о наложении ареста на его имущество.

Проводится проверка возможной причастности других работников суда к этой схеме.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно пограничники задержали группу из пяти мужчин, которые хотели на надувной лодке нелегально пересечь границу через Тису, чтобы попасть в Венгрию. Организаторы обещали им "безопасный" способ переправки, но после оплаты они изменили условия.

На Днепропетровщине мужчина прошел ВЛК, но после получения повестки отказался от мобилизации из-за больной матери, которая находится на его иждивении. Его приговорили к испытательному сроку.

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