В Украине потеплеет до +10, но есть нюанс: синоптики дали прогноз к началу недели. Карта

Погода в Украине в начале новой рабочей недели будет по весеннему теплой, но влажной и ветренной. Дожди и мокрый снег будут идти 16 и 17 декабря по всей территории страны, 18 декабря осадки отступят, однако на востоке не прекратятся.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. Сильные порывы ветра могут достигать 25-28 м/с.

В понедельник, 16 декабря, в Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, а в некоторых регионах – дождь. Так, дожди пройдут на западе и юге страны, в то время как на остальной территории прогнозируется мокрый снег с дождем. Ночная температура из-за недавнего похолодания опустится до -1...-2 °C, местами возможны небольшие плюсы до +1 °C.

Холоднее всего будет в Харьковской области, где ожидается до -3 °C. Днем температура повысится до +5...+6 °C, на западе – до +8 °C, а теплее всего будет в Крыму – до +11 °C. Также прогнозируются сильнейшие порывы ветра. Ночью они ожидаются в западных областях, а также Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской. Днем скорость ветра будет достигать 15-20 м/ во многих западных, северных и центральных регионах, местами до 25-28 м.

В Киеве будет ночью пройдет снег, а днем дождь, ночью до -1, а днем – до +5.

Во вторник, 17 декабря, в Украине пройдут дожди. Зимние осадки в виде мокрого снега сохранятся только в Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Температура как днем, так и ночью значительно повысится.

Холоднее всего ночью ожидается в регионах со снегопадами – до 0 °C. На западе и юге ночью будет тепло – до +5 °C. Днем будет прохладнее оставаться в областях с мокрым снегом, тогда как в Крыму столбики термометров поднимутся до +10 °C, а на западе – до +8 °C.

В Киеве на протяжении суток прогнозируется дождь. Температура ночью составит около +3 °C, днем повысится до +5 °C.

В среду, 18 декабря, в Украине ожидается преимущественно сухая погода с прояснениями и даже солнечными моментами. Температура несколько снизится по сравнению с предыдущим днем. На востоке и севере, в частности, в Сумской, Харьковской и Донецкой областях, ночью возможны морозы до -1 °C, а в других регионах сохранится плюсовая температура.

Днем также ожидается понижение температуры на несколько градусов. Самые высокие показатели до +8 °C прогнозируются в Крыму, на Прикарпатье, а также в Николаевской и Черновицкой областях.

В Киеве 18 декабря будет холодно: температура будет колебаться в пределах -1…+1°C как ночью, так и днем. Осадков не предполагается.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам кандидата географических наук Веры Балабух, зима в Украине 2024–2025 будет относительно теплой, но не исключается поступление арктического холода. Самым холодным зимним месяцем станет январь, но сильных осадков ждать не следует.

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