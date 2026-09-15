В Украине деятельность "Фантомов" будет расширена на две области: что известно

В Украине планируют увеличить количество автомобилей "Фантом" и расширить территорию их работы. В перечень областей, где их использование должно быть усилено, войдут Львовская и Днепропетровская.

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Об этом начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий заявил в эфире телеканала "Мы-Украина". Решение о конкретных участках патрулирования будет приниматься после увеличения количества автомобилей.

Белошицкий отметил, что о расширении сети "Фантомов" и увеличении количества соответствующих транспортных средств уже объявил министр внутренних дел.

После того как количество автомобилей будет увеличено, патрульная полиция определит участки, требующие наибольшего внимания. Отдельно рассматривается вопрос об усилении работы "Фантомов" в Киевской области.

"Да, действительно, в планах, которые уже были объявлены министром внутренних дел, предусмотрено расширение сети и увеличение количества транспортных средств под условным названием "Фантом". И в дальнейшем, когда мы, соответственно, увеличим их количество, будем определять на тот момент наиболее необходимые участки, где мы будем патрулировать. Но я думаю, что в обязательном порядке это будут и Львовская область, и Днепропетровская область. Конечно, мы, вероятно, усилим и Киевскую область, но об этом мы объявим позже", – сказал Белошицкий.

Таким образом, Львовская и Днепропетровская области должны стать следующими регионами, где расширят работу "Фантомов". В то же время в патрульной полиции пока не уточняют, когда именно дополнительные автомобили начнут работать на этих территориях.

"Фантомы" – это специальные автомобили, которые внешне почти не отличаются от обычных машин. Они оснащены современными системами автоматической фиксации нарушений скоростного режима и предназначены для повышения уровня безопасности дорожного движения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в столице и Киевской области в течение первого дня работы "фантомных патрулей" было вынесено более 800 постановлений за нарушение ПДД. Прежде всего, это случаи пренебрежения установленными ограничениями скорости.

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