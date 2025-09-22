В Украине будет почти летнее тепло, но есть нюанс: синоптики дали прогноз на начало недели. Карта

В начале новой рабочей недели в Украине сохранится теплая, почти летняя, погода. Столбики термометров местами поднимутся до +29 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Однако уже в среду, 24 сентября, в западных регионах ожидаются небольшие осадки и снижение температуры воздуха.

Погода на 22 сентября

В понедельник, 22 сентября, в Украине будет господствовать антициклон, поэтому погода обещает быть теплой и солнечной. Осадков синоптики не прогнозируют, небо будет оставаться малооблачным. Ветер юго-западный 5–10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до летних +24 – +28 градусов.

На севере ожидается +24 – +27 градусов.

На востоке – от +24 до +28 градусов.

В центре – +24 – +27 градусов.

На юге – от +25 до +27 градусов.

В западных регионах – +24 – +27 градусов.

Погода на 23 сентября

Во вторник, 23 сентября, украинцев и дальше будет радовать теплая погода. Ночью столбики термометров поднимутся от +10 до +14 градусов, а днем воздух прогреется до +29 градусов. В западных регионах температура будет ниже – от +21 до +26 градусов. Ветер будет преобладать юго-западного направления 5–10 м/с.

На севере – +21 – +26 градусов.

На востоке – +25 – +29 градусов.

В центре – +23 – +27 градусов.

На юге – +24 – +27 градусов.

На западе – +21 – +26 градусов.

Погода на 24 сентября

В среду, 24 сентября, погода в Украине несколько изменится. Запад и север накроют кратковременные дожди. Температура воздуха снизится: днем – всего +13 – +18 градусов, а ночью столбики термометров покажут лишь +8 – +14 градусов. На востоке и юге еще сохранится летнее тепло – местами до +28 градусов. Ветер северный 7–12 м/с.

На севере – +14 – +16 градусов.

На востоке – +24 – +28 градусов.

В центре – +19 – +24 градусов.

На юге – +24 – +27 градусов.

На западе – +13 – +18 градусов.

