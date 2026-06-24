В Трускавце прошел лагерь для ветеранов защитников, освобожденных из плена в рамках программы посттравматического роста

Защитник Мариуполя и тренер по посттравматическому росту проекта "Сердце Азовстали" Кирилл Тюрнев принял участие в проведении ветеранского лагеря для защитников, вернувшихся из российского плена. Мероприятие состоялось в Трускавце и объединило психологическую поддержку, физическую реабилитацию и восстановительный отдых.

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В течение нескольких дней участники проходили программу, разработанную на основе методик посттравматического роста. Она включала психологические тренинги, групповые практики, мероприятия по командообразованию, экскурсии и оздоровительные процедуры. Целью лагеря было создать безопасное пространство для восстановления, обмена опытом и поиска новых жизненных ориентиров после пережитых испытаний.

Особенностью программы является работа в формате "психолог + тренер по посттравматическому росту". Психолог помогал участникам осмысливать пережитый опыт с профессиональной и научной точки зрения, объяснял механизмы реакции психики на травматические события и инструменты восстановления. В то же время Кирилл Тюрнев, который сам прошел оборону Мариуполя и российский плен, помогал переводить эти знания на язык собственного опыта, понятный каждому защитнику.

"Люди, возвращающиеся из плена, часто сталкиваются с вопросом: что делать дальше и как строить свою жизнь после пережитого. Именно поэтому чрезвычайно важно показать, что этот опыт не определяет человека навсегда. Его можно принять, прожить и использовать как ресурс для дальнейшего развития. И именно побратим, у которого есть похожий опыт и который уже прошёл этот путь, может донести это, как никто другой", — отмечает Кирилл Тюрнев.

В "Сердце Азовстали" подчеркивают, что поддержка ветеранов не заканчивается на этапе лечения или психологической помощи. Одним из ключевых направлений работы организации является посттравматический рост – подход, который помогает защитникам не только восстанавливаться после травматического опыта, но и находить новые смыслы, цели и возможности для самореализации.

Привлечение к этой работе тренеров из числа защитников Мариуполя, которые сами прошли через плен и путь восстановления, позволяет создавать эффективную систему поддержки по принципу "равный – равному". Именно такой подход помогает ветеранам видеть реальные примеры того, что после самых тяжелых испытаний возможно не только возвращение к жизни, но и личностный рост.