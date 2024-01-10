Это т.н. "социальные продукты", то есть те, на которых живут бедные слои. Люди, обладающие хорошей памятью, вспомнят, что именно так начиналась катастрофа СССР в 80-х годах прошлого века, в результате чего его не стало. Тогда тоже начиналось в провинции и тоже постепенно: сначала одно исчезало с полок магазинов, потом второе, третье...

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І тоді теж ЗМІ вигадували різноманітні виправдання та побрехеньки, своєрідні ІПСО. Зникло з магазинів вершкове масло – одразу в газетах цікаві статті про "Жовту смерть" – яке масло шкідливе; зник цукор – зразу про "Білу смерть" телевізор віщує.

Звісно, можна і яйця, і курятину закупити в Ірані та Азербайджані, але це не вихід. СРСР теж закуповував зубну пасту й мило в Індії, пшеницю в Канаді та "ніжки Буша" в США, але допомогло це мало.

Знаменитий російський економіст професор Ліпсіц, який наразі мешкає за кордоном, в одному з інтерв`ю завив, що росії вже ніщо не допоможе. "Ми від ринкової економіки повертаємося назад (в "совок"), у стагнацію, застій, скорочення ВВП та рух у спосіб життя Ірану".

Учений намалював безрадісну перспективу через війну проти України та протистояння Заходу:

"Зараз там (на Заході) хочуть максимально зруйнувати економіку росії, щоб вона була, щоб існувала, але щоб вона була настільки бідною і слабкою, щоб вона більше ніколи не могла накопичити військову силу й створювати загрозу світу", – сказав засновник Вищої коли економіки, чиї підручники зараз на росії викинуто зі шкільних та університетських програм за відмову вписати до них "радісні слова про злет економіки та патріотичний порив заради імпортозаміщення".

На фото: черга в пізньому СРСР і черга в сучасній росії. Не за новими смартфонами – за харчами. Знайдіть відмінності.